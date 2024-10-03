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Качество воздуха

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Октябрь
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Сентябрь
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Июнь
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
18 июня, 05:15
Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ
Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.
16 июня, 03:49
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
13 июня, 08:48
Май
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
21 мая, 13:44
Апрель
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23
Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ
6 апреля, 03:24
Февраль
Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ
19 февраля, 10:24
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
Декабрь 2023
Злободневная проблема. Омичи ежегодно оставляют 10 тысяч жалоб на качество воздуха
25 декабря 2023, 03:56
Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе
16 декабря 2023, 07:21
«Ни одного дня без запаха выхлопов». В Омске вновь ввели режим «черного неба»
8 декабря 2023, 02:15
Ноябрь 2023
Организаторы проекта «Занимательная экология» подвели итоги на эко-встрече
28 ноября 2023, 03:49
Показатели загрязнения превышены в 2,4 раза. В Омске ввели режим «черного неба»
27 ноября 2023, 02:27
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
10 ноября 2023, 02:29

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