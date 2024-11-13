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Зарплаты

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Ноябрь
«Рынок дошел до пика». Что происходит с ценами на недвижимость в Омске
13 ноября, 10:01
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
Октябрь
Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума
15 октября, 14:35
Август
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Вероятность есть. Депутат Госдумы Смолин высказался о повышении зарплат омским врачам
8 августа, 14:29
Июль
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
3 июля, 09:37
Июнь
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
В администрации Омского района рассказали о росте зарплат работников образования
7 июня, 07:10
19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере
5 июня, 08:09
Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня
3 июня, 14:13
Май
Для сохранения кадров. Сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты
22 мая, 10:03
Апрель
Потолок в 355 тысяч: стала известна зарплата директоров омских театров
Театр — место не только для одухотворения, но денежное место. Но все-таки какая зарплата у работников культуры? Об этом пишет Город55.
12 апреля, 07:48
Март
Зарплаты до 54 тысяч. В Омске открыли вакансии государственной службы
27 марта, 05:58
Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах
25 марта, 10:26
Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.
20 марта, 09:58
Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях
20 марта, 07:23
Февраль
Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат рабочим «Тепловой компании»
С сегодняшнего дня заработная плата сварщиков увеличится сразу на четверть.
19 февраля, 10:43
В Омске начали собирать подписи за повышение зарплаты учителей и работников культуры
6 февраля, 12:42

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