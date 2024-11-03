gorod55.ru
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Детские сады

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Ноябрь
Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов
3 ноября, 10:16
Болеют на каникулах. Омские школы продолжают целиком закрываться на карантин
1 ноября, 12:36
Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году
1 ноября, 06:06
Октябрь
В школах кормят лучше. Омичка пожаловалась на питание в детских садах
30 октября, 05:42
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии
25 октября, 11:23
В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы
25 октября, 03:23
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
В Омске внезапно закрыли 10 школ: объясняем, почему
18 октября, 09:05
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы
После этого будут приниматься соответствующие меры.
11 октября, 04:42
Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов
5 октября, 06:12
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин
1 октября, 06:40
Сентябрь
Дефицит учителей и воспитателей. Сколько готовы платить педагогам в Омске
27 сентября, 10:10
Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
27 сентября, 05:00
В Омске зафиксирован резкий рост заболеваемости детсадовцев
25 сентября, 10:17
Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин
23 сентября, 06:47
Карантин. В Омске из-за высокой заболеваемости 85 классов ушли на дистант
17 сентября, 06:52
Как новоселам сэкономить на ремонте? DOGMA представила квартиры с отделкой от 4,4 млн
16 сентября, 07:43

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