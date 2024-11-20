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Загрязнение воздуха

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Ноябрь
Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро
20 ноября, 02:34
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
Октябрь
Вредный воздух. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
22 октября, 04:29
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
«Нас травят химозой»: омичей возмутили выбросы с предприятий во время запрета
17 октября, 02:36
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе
14 октября, 02:41
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе
3 октября, 04:45
Сентябрь
«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»
14 сентября, 04:14
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
11 сентября, 12:52
В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности
10 сентября, 13:23
Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ
9 сентября, 14:37
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Август
Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух
22 августа, 03:13
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
8 августа, 02:48
Возбуждено дело. Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ
Региональное Минприроды провело проверку ООО «СтройТраст» и выявило ряд серьезных нарушений, в отношении предприятия возбуждены административные дела.
7 августа, 13:45
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02

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