Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На сайте ОмГУ имени Достоевского появились данные о зарплате сотрудников за прошлый год. Из них следует, что ректор вуза Сергея Замятин теперь зарабатывает существенно больше, чем в 2022 году: 353 тысячи рублей в месяц против 258.
Интересно, что проректор по развитию Семен Ефимов получает почти столько же — 338 тысяч рублей в месяц. Остальные заместители Замятина зарабатывают существенно меньше — 245 тысяч (Елена Еременко, проректор по учебной работе), 214 (Руслан Смаилов, проректор по капитальному строительству), 199 (Анна Арбуз, проректор по молодежной политике). Проректор по безопасности Александр Емельянов получал только 22 тысячи рублей в месяц, но у него просто 0,1 ставки.
Средняя зарплата рядовых сотрудников в 2023 году составила 64,2 тысячи рублей (годом ранее это были 50,7 тысяч). Таким образом, ректор зарабатывает в 5 с лишним раз больше основной массы своих подчиненных.
Напомним: ОмГУ регулярно сотрясают скандалы. В частности, ректора Замятина обвинили в некорректном заимствовании в кандидатской диссертации. В ответ на это его непосредственные подчиненные (проректоры и главы управлений) написали «открытое письмо» от имени всего преподавательского коллектива вуза, в котором заявили о «негативных и деструктивных вбросах».