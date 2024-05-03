Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин

Интересно, что проректор по развитию Семен Ефимов получает почти столько же — 338 тысяч рублей в месяц. Остальные заместители Замятина зарабатывают существенно меньше — 245 тысяч (Елена Еременко, проректор по учебной работе), 214 (Руслан Смаилов, проректор по капитальному строительству), 199 (Анна Арбуз, проректор по молодежной политике). Проректор по безопасности Александр Емельянов получал только 22 тысячи рублей в месяц, но у него просто 0,1 ставки.