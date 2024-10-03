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Грязный воздух

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2024
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
10 июля, 02:59
Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра
Метеорологи рассказали, когда воздух станет более безопасным в областном центре, но это будет уже на следующий день.
4 июля, 15:58
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
13 июня, 08:48
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
3 июня, 02:47
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
21 мая, 13:44
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23
Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ
6 апреля, 03:24
Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ
19 февраля, 10:24
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
2023
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Уже не удивление. Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей
17 августа 2023, 02:54
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
4 августа 2023, 11:35
Примеси в воздухе, вакансия ниндзя и скульптура Бухгольца. Омск сегодня
28 июля 2023, 14:18
Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
В первую очередь, проблема актуальна для Октябрьского округа.
10 июня 2023, 03:16
Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день
6 июня 2023, 14:26
Показатели превышены в 17 раз. Специалисты рассказали о загрязнении воздуха в Омске
10 мая 2023, 09:23

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