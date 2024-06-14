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Примеси в воздухе

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Июнь
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Февраль
Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ
19 февраля, 10:24
Январь
В двух округах Омска в воздухе снова обнаружили опасное вещество
Так, избыточное количество сероводорода в воздухе снова оказалось в Центральном и Ленинском округах Омска.
29 января, 14:17
Октябрь 2023
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Сентябрь 2023
Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ
9 сентября 2023, 03:38
«Черное небо» вернулось. На территории Омска снова ввели режим НМУ
8 сентября 2023, 08:50
Август 2023
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
25 августа 2023, 02:40

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