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Загрязнение

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Ноябрь
«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе
15 ноября, 02:43
Октябрь
Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ
30 октября, 04:56
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
18 октября, 07:59
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Омский Роспотребнадзор проверил участок Иртыша, в котором обнаружили ртуть и марганец
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Иртыша и установили, что повышенного содержания запрещенных веществ там нет.
2 октября, 13:13
Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами
Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.
1 октября, 03:17
Сентябрь
Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
20 сентября, 02:28
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск
12 сентября, 05:06
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
11 сентября, 12:52
В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
11 сентября, 12:18
В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности
10 сентября, 13:23
Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ
9 сентября, 14:37
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17

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