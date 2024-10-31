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Высокие зарплаты

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Октябрь
Депутат Госдумы от Омской области призвал уменьшить выплаты звездам за новогодние шоу
31 октября, 14:10
Июль
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
Май
Для сохранения кадров. Сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты
22 мая, 10:03
Март
Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.
20 марта, 09:58
Февраль
Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат рабочим «Тепловой компании»
С сегодняшнего дня заработная плата сварщиков увеличится сразу на четверть.
19 февраля, 10:43
Январь
Стало известно, какие специалисты в Омске начали зарабатывать больше в 2023 году
19 января, 09:55
Предлагают больше 200 тысяч. Топ самых высокооплачиваемых вакансий Омской области
11 января, 05:49
Декабрь 2023
Стало известно, сколько человек в Омске зарабатывают больше 1 миллиона рублей
5 декабря 2023, 10:22

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