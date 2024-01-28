Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели

Кроме того, изменения «грозят» и транспортной сети в целом: во-первых, в скором времени остановку «Магазин» на 10-й Чередовой переименуют по инициативе «Омских муниципальных библиотек». Ожидается, что теперь остановка будет называться «Библиотека имени Зои Космодемьянской». И логика в этом есть: условных «Магазинов» в Омске много, а вот одна из лучших библиотек города — в единственном экземпляре.

Ну, а во-вторых, в центр города может вернуться 212 маршрут — об этом рассказал директор дептранса администрации города Омска Вадим Кормилец в беседе с корреспондентом «Вестей».