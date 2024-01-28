Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Неделя началась с достаточно серьезного события: заместитель мэра Омска, Владимир Куприянов, получил публичный выговор от Сергея Шелеста. Причина — в отсутствии вовлеченности в процессы порученной сферы ответственности, а именно — общественный транспорт. Ну, а для максимально оперативной реакции на жалобы омичей заместителю было поручено лично проверить проблемные маршруты.
Однако факт выговора обнажил еще и другие проблемы: в тот же день отказали и карты «Омка» — самый удобный способ пополнения, через интернет, оказался недоступен (омичам же предложили поискать ближайший «Дилижанс» или пользоваться другими способами оплаты). Кроме того, пост (он же канал для сбора жалоб омичей), где местных жителей попросили осветить проблемы транспорта Омска, за первый же день получил 500 с лишним комментариев. Подробнее можно прочитать в материале ниже:
Вместе с тем, появились и новые инициативы от омских депутатов: 25 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры на котором и задались вопросами борьбы с зайцами. Парадоксально, но факт: контролеры, главный бич «ушастых» пассажиров принесли в бюджет 340 тысяч рублей, но, в виде зарплат вынесли из него 12 миллионов. Не торопитесь делать выводы, польза от контролеров есть: общее количество пассажиров, покупающих билеты, благодаря возвращению контролеров, выросло на 20% — профилактический эффект налицо. А вот что именно придумали депутаты — читайте в нашем материале.
Кроме того, изменения «грозят» и транспортной сети в целом: во-первых, в скором времени остановку «Магазин» на 10-й Чередовой переименуют по инициативе «Омских муниципальных библиотек». Ожидается, что теперь остановка будет называться «Библиотека имени Зои Космодемьянской». И логика в этом есть: условных «Магазинов» в Омске много, а вот одна из лучших библиотек города — в единственном экземпляре.
Ну, а во-вторых, в центр города может вернуться 212 маршрут — об этом рассказал директор дептранса администрации города Омска Вадим Кормилец в беседе с корреспондентом «Вестей».
Минувшая неделя была богата и на «события» в школах. И это — отнюдь не торжественные линейки. Хотя, школярам из поселка Черемушки пришлось устроить небольшое построение в местах, отведенных для эвакуации при пожаре: в минувший понедельник в здании школы №127 начался пожар — как рассказали Городу55, возгорание случилось из-за короткого замыкания. 6 взрослых и 62 ребенка эвакуировались самостоятельно, и что важно, все обошлось без пострадавших.
В следующей новости потолок стал источником проблемы: в школе рабочего поселка Красный Яр школьник пострадал от падения куска штукатурки с потолка — мальчик получил ссадины и ушибы. Прокуратура и следственный комитет уже проверяют учебное заведение — в том числе и техническое состояние здания, а пострадавший четвероклассник получил всю необходимую помощь.
В другом учебном заведении тоже кипят страсти: омский Роспотребнадзор не оставил без внимания жалобу на школу №33 — сообщение о классе, нарушающем все санитарные правила, появились ранее в социальных сетях. Более того — говорилось и о том, что антисанитария послужила причиной педикулеза у одного из учеников (Роспотребнадзор позже опроверг это утверждение).
Теперь представители ведомства решают вопрос о выдаче руководству школы Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Эта неделя была особенно урожайна и на вакансии — тем более, если у вас уже есть опыт госслужбы и высшее образование. Например, на этой недели новые люди понадобились в отдел материально-технического обеспечения Восьмого арбитражного апелляционного суда — вакантны должности главного специалиста и начальника отдела. Зарплатная вилка от 27 до 67 тысяч рублей, в зависимости от должности. В общем, если есть желание построить карьеру — вся информация ниже.
Есть варианты закрепиться и в других местах: с 24 января стартовал прием документов на должности кадрового резерва в министерстве имущественных отношений. Список вакансий достаточно большой, но и отбор конкурсный. Ну, а в случае успеха соискатель сможет получать от 14 тысяч рублей (оклад, если быть точным, равен 13 926 рублям). Но — это не потолок, поскольку есть надбавки и премии. Все подробности — в нашем материале:
А третий материал — о «чемпионе» с рекордным количеством вакансий и высокими зарплатами. Региональный минтруд на этой неделе поделился с Городом55 информацией — на предприятия оборонно-промышленного комплекса требуются люди: в основном требуются сотрудники рабочих специальностей — это токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ, монтажники, слесари, наладчики оборудования. Найдется работа и для инженеров. Зарплаты тоже «на уровне»: от 60 тысяч рублей. А вот верхняя планка рознится — в зависимости от предприятия и обязанностей.