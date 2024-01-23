Повредил спину. В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:07
В школе рабочего поселка Красный Яр (Любинский район) на четвероклассника упала с потолка штукатурка. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверки.
Инцидент зарегистрировали 22 января в МБОУ «Красноярская СОШ». Девятилетний мальчик шел по коридору, когда на его спину обрушилась часть потолка. Он получил ссадины и ушиб. Врачи оказали ему помощь после уроков, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору школы. После этого случая должно быть организовано техническое обследование здания.
Прокуратура и следователи оценят, насколько работники учреждения заботились о безопасности учеников (ст. 293 УК РФ «Халатность»). Когда проверки завершатся, будет вынесено процессуальное решение.
Ранее Город55 писал о другом случае в школе, который произошел в ноябре 2023 года. Шестиклассник получил черепно-мозговую травму, когда на его голову упал кусок штукатурки.