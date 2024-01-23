Повредил спину. В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки

Инцидент зарегистрировали 22 января в МБОУ «Красноярская СОШ». Девятилетний мальчик шел по коридору, когда на его спину обрушилась часть потолка. Он получил ссадины и ушиб. Врачи оказали ему помощь после уроков, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе прокуратуры.