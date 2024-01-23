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Published Сегодня, 07:04

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В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки

Повредил спину. В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки

23 января 2024, 07:04
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки

Следственный комитет и прокуратура уже подключились к разбирательствам.

В школе рабочего поселка Красный Яр (Любинский район) на четвероклассника упала с потолка штукатурка. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверки.

Инцидент зарегистрировали 22 января в МБОУ «Красноярская СОШ». Девятилетний мальчик шел по коридору, когда на его спину обрушилась часть потолка. Он получил ссадины и ушиб. Врачи оказали ему помощь после уроков, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору школы. После этого случая должно быть организовано техническое обследование здания.

Прокуратура и следователи оценят, насколько работники учреждения заботились о безопасности учеников (ст. 293 УК РФ «Халатность»). Когда проверки завершатся, будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Город55 писал о другом случае в школе, который произошел в ноябре 2023 года. Шестиклассник получил черепно-мозговую травму, когда на его голову упал кусок штукатурки.

Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин
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#Происшествия#Омск#Омская область#Школа#Травмирование ребенка#Прокуратура Омской области#Дети#Новости#Проверка прокуратуры#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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