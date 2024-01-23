«Издевательство над людьми!». Омичи оставили больше 500 жалоб по работе транспорта

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Накануне администрация Омска опубликовала пост, где местных жителей попросили оставлять замечания и вопросы по поводу работы общественного транспорта. Со вчерашнего утра горожане оставили уже 500 комментариев.
Много жалоб поступает от жителей Московки. В час пик в сторону центра почти невозможно уехать поскольку все автобусы забиты, говорят они. Автобус № 22 (Имени В. Бархатовой → МСЧ-9) также ходит очень плохо. Сначала ни одного, а после — несколько подряд. Многие замечают, что интервалы нарушены, хотя до 2024 года проблем не было.
У омичей есть вопросы и к работе автобуса № 72 (Микрорайон Амурский-2 → пос. Чкаловский), потому что пассажирам приходится ждать его по полчаса, а то и больше.
«Если в ноябре через каждые 40 минут 72-й автобус еще ходил, то в декабре и январе дочь ни разу не дождалась его. Издевательство над людьми! В принципе все как всегда, ничего нового», — написала омичка под постом.
Немало проблем у жителей Левого берега. Местные жители говорят, что зачастую к ним приезжает уже переполненный транспорт. Речь коснулась автобусов № 24 и № 78. Многие просят больше вместительных машин на маршруты.
«Люди выпадают из них на остановках в центре, сесть у метромоста в автобусы № 24 и № 78 невозможно в час пик. Запуск дополнительного количества тоже невозможен, они итак ездят битком друг за другом. Нужно повышение вместимости отдельных единиц. Верните „гармошки“, которые существовали до 2018 года, пожалуйста», — попросил один из комментаторов.
При этом маршрутки не спасают положение. По наблюдениям пассажиров, 409-я хоть и ходит часто, но тоже постоянно полная. По этой причине маршрутка нередко в вечернее время проезжает мимо остановки рядом с ОмГУПСом. А 418-ю омичи видят крайне редко.
О транспортной недоступности рассказывают жители микрорайона Прибрежный. Одна из омичек рассказала, что до городка Нефтяников курсирует только один маршрут — № 415 (Экспоцентр → Омский нефтеперерабатывающий завод). Им также активно пользуются проживающие в «Кузьминках». Студенты и школьники часто ездят до Нефтяников на учебу, так что проблема касается не только взрослых работающих омичей, но и детей. Пассажиры просят добавить еще маршрутов и больше вместительных автобусов.
Не устраивает местных жителей и то, как работают по утрам автобусы № 22 (Имени В. Бархатовой → МСЧ-9) и № 110 (Железнодорожный вокзал → Имени В. Бархатовой). По их словам, очень сложно уехать на работу в центр города по Красному Пути с остановок «Учхоз» и «СибНИИСХоз». Транспорт приезжает к ним уже переполненный, так что некоторым приходится ждать следующих автобусов.
«К тому времени, когда большинство людей едут на работу, автобусы заканчиваются? Возможно ли пересмотреть расписание маршрутов так, чтобы в час пик их было достаточно для того, чтобы все желающие могли уехать?», — спрашивает один из омичей.
Кроме того, жалобы есть на работу маршрут №21 (ДСК-2 → Кожзавод). По наблюдениям пассажиров, транспорт ходит не по расписанию и складывается впечатление, что работает всего лишь три автобуса. Это единственный маршрут из поселка «Солнечный» в Старый Кировск, и омичи очень просят разобраться с этой проблемой.
«С середины декабря 2023 года по настоящее время маршрут работает безобразно! Почему маршрут № 21 передали частному перевозчику, который отвратительно выполняет свою работу?», — сетует мужчина.
Недовольства есть и по поводу работу единственного автобуса, который связывает центр города и Амурский поселок. Речь идет о 94-м (Оби → пос. Загородный). Пассажиры ждут его по 40 минут или идут до остановки «Фрунзе». Администрацию Омска просят добавить транспорт на маршрут или вернуть 503-й (пос. Загородный → СТЦ Мега).
Жалобы на этом не заканчиваются. Так, омичи не видят на улице Арктической ни какого транспорта, кроме автобуса № 45 (Ясная Поляна → Конечная Микрорайон Амурский-2).
После обработки запросов заместитель мэра Владимир Куприянов должен поездить с омичам по проблемным маршрутам. Соответствующую задачу ему поставил мэр Сергей Шелест, а также сделал публичный выговор.