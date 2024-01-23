«Издевательство над людьми!». Омичи оставили больше 500 жалоб по работе транспорта

Много жалоб поступает от жителей Московки. В час пик в сторону центра почти невозможно уехать поскольку все автобусы забиты, говорят они. Автобус № 22 (Имени В. Бархатовой → МСЧ-9) также ходит очень плохо. Сначала ни одного, а после — несколько подряд. Многие замечают, что интервалы нарушены, хотя до 2024 года проблем не было.