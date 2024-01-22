«Не вижу вовлеченности». Мэр Шелест сделал выговор заму из-за проблем с транспортом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Мэр Омска Сергей Шелест сделал публичный выговор своему заместителю Владимиру Куприянову. Это касалось неудовлетворительной работы общественного транспорта. Вопрос обсудили на аппаратном совещании.
«Если тема уборки снега идет на спад, то сообщений по теме транспорта меньше не становится: регулярно получаю их в социальных сетях и через службу обращений граждан», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Шелест отметил, что не видит вовлеченности Куприянова в ту тему, за которую он отвечает. Мэр поручил создать единый канал для сбора жалоб горожан. Их можно оставлять в официальном сообществе администрации Омска. Соответствующий пост закреплен в группе.
По словам мэра Шелеста, его заместитель будет ездить вместе с омичами по проблемным маршрутам. Для этого омские пассажиры должны оставить несколько жалоб об одном и том же направлении.
Так, многие жалуются на работу автобуса № 47 (Гашека → пос. Большие поля). По словам омичей, приходится очень долго ждать транспорт. Проблематично уехал с Кирова на Левый берег. Горожане ждут автобусов № 61 и № 64 по 30 минут. За час, по их наблюдениям, проезжает всего лишь две машины.
Кроме того, на Левобережье сложно уехать с улицы Омской. Автобус № 59 (пос. Биофабрика → ОНПЗ) ходит с перебоями, из-за чего пассажиры очень злятся и травмируют друг друга в салоне. В комментариях многие просят поставить на маршрут № 109 (Речной порт → пос. Солнечный) большие автобусы.
За четыре часа под постом оставили уже больше 140 сообщений. Горожан не устраивает также транспортное сообщение Московки, Амурского поселка и других районов.
Напомним, что для уборки снега в город пригнали тяжелую технику из Омской области. Ведь в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» есть дефицит не только рабочих рук, но и снегоуборочных машин. На этом фоне некоторые предприятия решили безвозмездно помогать дорожникам бороться с последствиями снегопадов. На проблему уборки города обратил внимание и губернатор Виталий Хоценко, который вместе с заммэра Евгением Фоминым инспектировал улицы.