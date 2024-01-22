«Не вижу вовлеченности». Мэр Шелест сделал выговор заму из-за проблем с транспортом

Напомним, что для уборки снега в город пригнали тяжелую технику из Омской области. Ведь в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» есть дефицит не только рабочих рук, но и снегоуборочных машин. На этом фоне некоторые предприятия решили безвозмездно помогать дорожникам бороться с последствиями снегопадов. На проблему уборки города обратил внимание и губернатор Виталий Хоценко, который вместе с заммэра Евгением Фоминым инспектировал улицы.