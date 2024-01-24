Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В министерстве имущественных отношений Омской области открылись несколько вакансий. В ведомстве намереваются пополнить кадровый резерв и с 24 января начинают принимать документы от кандидатов. Об этом сообщается на портале Госслужба.
Попасть в кадровый резерв — не так просто. Для этого нужно будет пройти соответствующий конкурс. Министерству требуются главные специалисты для отделов:
Оклад у главных специалистов одинаковый. Его размер составляет 13 926 рублей, но это не «потолок». Помимо основного работник будет получать различные надбавки и премии, в том числе оклад за классный чин. Таким образом в общей сложности зарплата госслужащего будет варьироваться от 33 до 45 тыс рублей.
Заинтересованные в работе на базе министерства соискатели могут уже подавать документы работодателю. Их нужно относить непосредственно в само министерство имущественных отношений (ул. Орджоникидзе, 5). Прием продлится до 13 февраля. Конкурс планируется организовать в начале весны, 5 марта.
Ранее Город55 запрашивал комментарий у министерства труда и социального развития Омской области по поводу самых высокооплачиваемых вакансий с начала 2024 года. В топ вошли — электрогазосварщик, специалист по продажам, офтальмолог и главный контролер. Им предлагают зарплату больше 200 тыс рублей.