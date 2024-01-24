Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч

Оклад у главных специалистов одинаковый. Его размер составляет 13 926 рублей, но это не «потолок». Помимо основного работник будет получать различные надбавки и премии, в том числе оклад за классный чин. Таким образом в общей сложности зарплата госслужащего будет варьироваться от 33 до 45 тыс рублей.