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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

иллюстрация

Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч

24 января 2024, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч

Зарплата будет состоять из надбавок и премий, так что госслужащие могут зарабатывать до 45 тыс рублей в месяц.

В министерстве имущественных отношений Омской области открылись несколько вакансий. В ведомстве намереваются пополнить кадровый резерв и с 24 января начинают принимать документы от кандидатов. Об этом сообщается на портале Госслужба.

Попасть в кадровый резерв — не так просто. Для этого нужно будет пройти соответствующий конкурс. Министерству требуются главные специалисты для отделов:

  • по работе со служебной документацией управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
  • судебной защиты департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
  • финансово-хозяйственной деятельности управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
  • земельных ресурсов департамента учета собственности и земельных отношений;
  • по предоставлению земельных участков департамента учета собственности и земельных отношений;
  • учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных отношений.

Оклад у главных специалистов одинаковый. Его размер составляет 13 926 рублей, но это не «потолок». Помимо основного работник будет получать различные надбавки и премии, в том числе оклад за классный чин. Таким образом в общей сложности зарплата госслужащего будет варьироваться от 33 до 45 тыс рублей.

Заинтересованные в работе на базе министерства соискатели могут уже подавать документы работодателю. Их нужно относить непосредственно в само министерство имущественных отношений (ул. Орджоникидзе, 5). Прием продлится до 13 февраля. Конкурс планируется организовать в начале весны, 5 марта.

Ранее Город55 запрашивал комментарий у министерства труда и социального развития Омской области по поводу самых высокооплачиваемых вакансий с начала 2024 года. В топ вошли — электрогазосварщик, специалист по продажам, офтальмолог и главный контролер. Им предлагают зарплату больше 200 тыс рублей.

Предлагают больше 200 тысяч. Топ самых высокооплачиваемых вакансий Омской области
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