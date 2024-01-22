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Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения

22 января 2024, 04:21
Фото: 1MI
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В Омске в суд требуются сотрудники в отдел обеспечения на зарплату до 67 тысяч

Необходимо будет заниматься планированием материально-технического обеспечения суда, организацией ремонта здания, закупкой бытовых предметов, инвентаря, мантий для судей, организацией обслуживания служебного автотранспорта.

Восьмой арбитражный апелляционный суд опубликовал свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Так, в отдел материально-технического обеспечения требуются главный специалист и начальник отдела.

Руководителю отдела готовы предложить зарплату от 41 000 до 67 000 рублей. Необходимо будет заниматься планированием материально-технического обеспечения суда, организацией ремонта здания, закупкой бытовых предметов, инвентаря, мантий для судей, организацией обслуживания служебного автотранспорта. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы и стаж работы по специальности не менее 2 лет, знать законы Российской Федерации.

Соискателям на должность главного специалиста отдела предлагают зарплату от 27 000 до 47 000 рублей. Требования к кандидатам те же: высшее образование, опыт госслужбы.

Заявки в суде принимают до 5 февраля, предусмотрен конкурсный отбор.

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#Суд#Зарплата#Кандидаты#Высшее образование#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Государственная служба
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