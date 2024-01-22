Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения

Руководителю отдела готовы предложить зарплату от 41 000 до 67 000 рублей. Необходимо будет заниматься планированием материально-технического обеспечения суда, организацией ремонта здания, закупкой бытовых предметов, инвентаря, мантий для судей, организацией обслуживания служебного автотранспорта. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы и стаж работы по специальности не менее 2 лет, знать законы Российской Федерации.