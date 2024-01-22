Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Восьмой арбитражный апелляционный суд опубликовал свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Так, в отдел материально-технического обеспечения требуются главный специалист и начальник отдела.
Руководителю отдела готовы предложить зарплату от 41 000 до 67 000 рублей. Необходимо будет заниматься планированием материально-технического обеспечения суда, организацией ремонта здания, закупкой бытовых предметов, инвентаря, мантий для судей, организацией обслуживания служебного автотранспорта. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы и стаж работы по специальности не менее 2 лет, знать законы Российской Федерации.
Соискателям на должность главного специалиста отдела предлагают зарплату от 27 000 до 47 000 рублей. Требования к кандидатам те же: высшее образование, опыт госслужбы.
Заявки в суде принимают до 5 февраля, предусмотрен конкурсный отбор.
Ранее Город55 рассказывал, что Омский летный колледж ищет пилота-инструктора на зарплату от 200 тысяч рублей.