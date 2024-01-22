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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

иллюстрация

Плавится потолок. Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания

22 января 2024, 10:41
Фото: Город55
иллюстрация

Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания проводки

До прибытия пожарных самостоятельно выбраться из здания удалось 68 людям.

Сегодня днем, 22 января, в школе на территории поселка Черемушки начался пожар. Учебное заведение находится на улице 14-й Военный городок. Согласно данным онлайн-карт, по этому адресу расположена общеобразовательная школа № 127. Спасатели получили сообщение об этом в 14:24.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, в здании сработала сигнализация. По предварительной оценке, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

Фото: телеграм-канал «Омск на максималках»

На место выехали 14 сотрудников МЧС, задействовано четыре спецмашин. Известно, что до образования огня не дошло. В опубликованном в соцсетях видеоролике отчетливо видно, как с потолка стекает плавящейся пластик. Как рассказали в ведомстве, оплавился плафон лампочки в коридоре на третьем этаже.

Известно, что до прибытия пожарных самостоятельно из учебного заведения эвакуировались 68 человек, в том числе шесть взрослых и 62 ребенка. Обошлось без пострадавших. Других подробностей не сообщается.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Алина Ясинская
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