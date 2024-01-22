Плавится потолок. Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания

На место выехали 14 сотрудников МЧС, задействовано четыре спецмашин. Известно, что до образования огня не дошло. В опубликованном в соцсетях видеоролике отчетливо видно, как с потолка стекает плавящейся пластик. Как рассказали в ведомстве, оплавился плафон лампочки в коридоре на третьем этаже.