Плавится потолок. Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Сегодня днем, 22 января, в школе на территории поселка Черемушки начался пожар. Учебное заведение находится на улице 14-й Военный городок. Согласно данным онлайн-карт, по этому адресу расположена общеобразовательная школа № 127. Спасатели получили сообщение об этом в 14:24.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, в здании сработала сигнализация. По предварительной оценке, возгорание случилось из-за короткого замыкания.
На место выехали 14 сотрудников МЧС, задействовано четыре спецмашин. Известно, что до образования огня не дошло. В опубликованном в соцсетях видеоролике отчетливо видно, как с потолка стекает плавящейся пластик. Как рассказали в ведомстве, оплавился плафон лампочки в коридоре на третьем этаже.
Известно, что до прибытия пожарных самостоятельно из учебного заведения эвакуировались 68 человек, в том числе шесть взрослых и 62 ребенка. Обошлось без пострадавших. Других подробностей не сообщается.