Библиотека вместо магазина: в Омске одобрили переименование остановки

В ближайшее время в Омске может поменять название одна из остановок общественного транспорта. Речь об остановке «Магазин» на 10-й Чередовой: администрация Лениского округа предложила депутатам городского Совета переименовать ее в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской», и те не стали возражать.