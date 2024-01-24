Библиотека вместо магазина: в Омске одобрили переименование остановки

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В ближайшее время в Омске может поменять название одна из остановок общественного транспорта. Речь об остановке «Магазин» на 10-й Чередовой: администрация Лениского округа предложила депутатам городского Совета переименовать ее в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской», и те не стали возражать.
Автором инициативы стало руководство бюджетного учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки». В пояснительной записке уточняется, что остановки «Магазин» есть в разных частях города; между тем библиотека имени Зои Космодемьянской — одна из лучших библиотек Омска, названная к тому же в честь героини войны.
— Изменение наименований остановочных пунктов позволит повысить общественную и социальную значимость библиотеки, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и быстрому поиску библиотеки жителями, — говорится в пояснительной записке.
Топонимическая комиссия уже одобрила переименование. Теперь получена и одобрительная рекомендация комитета ГС по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.