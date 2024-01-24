Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Библиотека вместо магазина: в Омске одобрили переименование остановки

Библиотека вместо магазина: в Омске одобрили переименование остановки

24 января 2024, 10:21
Фото: 1MI

Библиотека вместо магазина: в Омске одобрили переименование остановки

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.

В ближайшее время в Омске может поменять название одна из остановок общественного транспорта. Речь об остановке «Магазин» на 10-й Чередовой: администрация Лениского округа предложила депутатам городского Совета переименовать ее в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской», и те не стали возражать.

Автором инициативы стало руководство бюджетного учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки». В пояснительной записке уточняется, что остановки «Магазин» есть в разных частях города; между тем библиотека имени Зои Космодемьянской — одна из лучших библиотек Омска, названная к тому же в честь героини войны.

— Изменение наименований остановочных пунктов позволит повысить общественную и социальную значимость библиотеки, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и быстрому поиску библиотеки жителями, — говорится в пояснительной записке.

Топонимическая комиссия уже одобрила переименование. Теперь получена и одобрительная рекомендация комитета ГС по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование
Узнать подробнее
#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Названия остановок
Подпишитесь
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Сегодня, 06:34
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
Вчера, 13:27
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Сегодня, 04:33
Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ
Вчера, 13:11
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Сегодня, 02:43
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Сегодня, 04:32