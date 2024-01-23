Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В последние дни все больше пользователей проездных карт «Омка» стали жаловаться на невозможность положить на нее деньги через интернет. Оказалось, что все дело в произошедшем сбое, который случился 22 января. Из-за этого вносить средства на карту онлайн стало невозможным.
В омском дептрансе уверили, что возникшие неполадки удастся устранить до 24 января, а пока омичи могут пополнять карты в киосках «Дилижанс», а также оплачивать поездки в общественном транспорте картами банков или наличными.
«Приносим извинения за временные неудобства», — написали в пресс-службе департамента.