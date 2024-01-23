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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:51

Стало известно, почему карту «Омка» нельзя пополнить через интернет

Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет

23 января 2024, 10:51
Фото: Город55

Стало известно, почему карту «Омка» нельзя пополнить через интернет

О технических неполадках рассказали в омском департаменте транспорта.

В последние дни все больше пользователей проездных карт «Омка» стали жаловаться на невозможность положить на нее деньги через интернет. Оказалось, что все дело в произошедшем сбое, который случился 22 января. Из-за этого вносить средства на карту онлайн стало невозможным.

В омском дептрансе уверили, что возникшие неполадки удастся устранить до 24 января, а пока омичи могут пополнять карты в киосках «Дилижанс», а также оплачивать поездки в общественном транспорте картами банков или наличными.

«Приносим извинения за временные неудобства», — написали в пресс-службе департамента.
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Банковские карты#Карты#Новости#Карта#Пассажирский транспорт#Омка#Анастасия Баянова#Транспортная карта
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