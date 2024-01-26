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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

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Стало известно, что в центр города может вернуться популярная маршрутка

В центр Омска может вернуться еще одна популярная маршрутка

26 января 2024, 11:16
Фото: 1MI

Стало известно, что в центр города может вернуться популярная маршрутка

После июльской транспортной реформы на центральные улицы может снова попасть маршрут №212, только теперь в виде автобусов среднего класса.

Об этом сегодня в эфире «Вестей» сообщил директор дептранса администрации города Омска Вадим Кормилец. По его словам, частный перевозчик, которому принадлежит маршрут №212 («СТЦ „Мега“ — „ТЦ Лента“) сейчас заменяет маршрутки автобусам среднего класса и намерен вернуться в центр города.

«Перевозчик маршрута №212 проводит работу для замены подвижного состава с малого класса на средний. Если он предъявит нам для осмотра автобусы, мы убедимся, что они зарегистрированы в полном объеме, находятся в Омске и готовы к работе, сделаем переоформление и будем готовы вернуть маршрут №212 в центр», — рассказал директор департамента транспорта.

Он также отметил, что сейчас на центральные улицы вернулось три маршрута, которые ранее осуществляли перевозки в автобусах малого класса.

«Перевозчики по трем маршрутам заменили подвижной состав, они отказались от газелей, вместительностью где-то 18, где-то 25 человек, и взяли автобусы ПАЗ, вместительностью около 50 человек. Это маршруты №31н, №51 и №346», добавил Кормилец.

Напомним, что в конце месяца омские частные перевозчики обратились к губернатору с сообщением о тяжелом состоянии рынка. По их словам, расходы на перевозку пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, что приводит бизнес к убыткам.

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