В центр Омска может вернуться еще одна популярная маршрутка

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Об этом сегодня в эфире «Вестей» сообщил директор дептранса администрации города Омска Вадим Кормилец. По его словам, частный перевозчик, которому принадлежит маршрут №212 («СТЦ „Мега“ — „ТЦ Лента“) сейчас заменяет маршрутки автобусам среднего класса и намерен вернуться в центр города.
«Перевозчик маршрута №212 проводит работу для замены подвижного состава с малого класса на средний. Если он предъявит нам для осмотра автобусы, мы убедимся, что они зарегистрированы в полном объеме, находятся в Омске и готовы к работе, сделаем переоформление и будем готовы вернуть маршрут №212 в центр», — рассказал директор департамента транспорта.
Он также отметил, что сейчас на центральные улицы вернулось три маршрута, которые ранее осуществляли перевозки в автобусах малого класса.
«Перевозчики по трем маршрутам заменили подвижной состав, они отказались от газелей, вместительностью где-то 18, где-то 25 человек, и взяли автобусы ПАЗ, вместительностью около 50 человек. Это маршруты №31н, №51 и №346», добавил Кормилец.
Напомним, что в конце месяца омские частные перевозчики обратились к губернатору с сообщением о тяжелом состоянии рынка. По их словам, расходы на перевозку пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, что приводит бизнес к убыткам.