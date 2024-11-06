gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Вакансии

Выбрать дату
Ноябрь
Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона
6 ноября, 08:40
Октябрь
Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий
29 октября, 01:41
Модельщик и мастер на выкрас. Стали известны самые необычные вакансии Омска в октябре
27 октября, 12:01
Можно без опыта: омский депстрой ищет замначальника отдела контроля
25 октября, 10:35
Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч
22 октября, 09:43
Острый дефицит. В Омской области разыскивают поваров, пекарей и кондитеров
Из кулинарных вакансий такие предложения составляют около 50% на рынке.
22 октября, 07:41
На омских оборонных заводах открылись больше 1300 вакансий. Сколько платят рабочим
14 октября, 01:24
Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов
13 октября, 04:02
Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
10 октября, 07:09
От 130 от 170 тысяч. Омичам рассказали о самых высоких зарплатах в регионе
8 октября, 08:58
В Омске ищут специалистов для строительства аэропорта Омск-Федоровка
1 октября, 10:12
Сентябрь
Дефицит учителей и воспитателей. Сколько готовы платить педагогам в Омске
27 сентября, 10:10
Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда
26 сентября, 03:05
В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены
25 сентября, 07:34
Хирурги в дефиците. Сколько медицинским кадрам готовы платить в Омской области
23 сентября, 10:37
Омское правительство начало поиск официантов для мероприятий в гостинице на Березовой
22 сентября, 07:37
Осторожно, не запутайтесь. В Омске произошла рокировка главных окружных архитекторов
21 сентября, 04:00
В мэрии Омска открылись вакансии для замдиректоров департаментов. Сколько им платят
20 сентября, 05:50
«Жизнь наладилась и без заводов». Почему омичи не идут на оборонные предприятия
20 сентября, 05:13
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика