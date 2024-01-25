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На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим

25 января 2024, 05:22
Фото: 1MI
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В омском минтруда рассказали, что на заводах ОПК в городе открыты 1600 вакансий

В основном требуются сотрудники рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ, монтажники, слесари, наладчики оборудования.

На омских предприятиях оборонно-промышленного комплекса в настоящее время открыты более 1600 вакансий, сообщили Городу55 в региональном министерстве труда.

Согласно данным портала государственной службы занятости, в основном требуются сотрудники рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ, монтажники, слесари, наладчики оборудования. Также заводы приглашают на работу инженерно-технических работников.

Предприятия ОПК предлагают сотрудникам зарплату выше средней по региону. Так, на завод имени Попова требуется наладчик автоматов и полуавтоматов на зарплату от 60 тысяч рублей. Опыт работы не обязателен, необходимо знать способы наладки и обслуживания станков. Инженеру-программисту и инженеру-разработчику готовы предложить зарплату до 150 тысяч и до 120 тысяч рублей соответственно.

Завод имени Баранова ищет оператор станков с ЧПУ. Квалифицированным специалистам (4-6 разряд) готовы платить от 78 тысяч рублей в месяц. На предприятии «ОДК-Сатурн»-ОМКБ операторам обещают зарплату от 60 тысяч до 115 тысяч рублей. Необходим опыт работы от 1 до 3 лет.

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На «Омский завод транспортного машиностроения» требуются слесари-электромонтажники (зарплата от 80 тысяч рублей), фрезеровщики (от 100 тысяч рублей), инженеры-электроники (от 100 тысяч рублей).

В ЦКБА ищут монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), сборщиков микросхем (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей).

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в мэрии Омска. Всего в различных ведомствах и департаментах в настоящее время ищут 17 сотрудников.

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#Омск#Завод#Зарплата#Промышленность#Труд#Вакансии#Евгений Игишев#ОПК
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