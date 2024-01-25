На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
На омских предприятиях оборонно-промышленного комплекса в настоящее время открыты более 1600 вакансий, сообщили Городу55 в региональном министерстве труда.
Согласно данным портала государственной службы занятости, в основном требуются сотрудники рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ, монтажники, слесари, наладчики оборудования. Также заводы приглашают на работу инженерно-технических работников.
Предприятия ОПК предлагают сотрудникам зарплату выше средней по региону. Так, на завод имени Попова требуется наладчик автоматов и полуавтоматов на зарплату от 60 тысяч рублей. Опыт работы не обязателен, необходимо знать способы наладки и обслуживания станков. Инженеру-программисту и инженеру-разработчику готовы предложить зарплату до 150 тысяч и до 120 тысяч рублей соответственно.
Завод имени Баранова ищет оператор станков с ЧПУ. Квалифицированным специалистам (4-6 разряд) готовы платить от 78 тысяч рублей в месяц. На предприятии «ОДК-Сатурн»-ОМКБ операторам обещают зарплату от 60 тысяч до 115 тысяч рублей. Необходим опыт работы от 1 до 3 лет.
На «Омский завод транспортного машиностроения» требуются слесари-электромонтажники (зарплата от 80 тысяч рублей), фрезеровщики (от 100 тысяч рублей), инженеры-электроники (от 100 тысяч рублей).
В ЦКБА ищут монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), сборщиков микросхем (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей).
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в мэрии Омска. Всего в различных ведомствах и департаментах в настоящее время ищут 17 сотрудников.