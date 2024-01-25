На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим

В ЦКБА ищут монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей), сборщиков микросхем (от 60 тысяч до 100 тысяч рублей).