Полная антисанитария. Родители омских школьников пожаловались на условия в классе

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как написал родитель одного из школьников учебного учреждения №33, из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора.
В департаменте образования Городу55 разъяснили, что ситуацию уже разрешили, а виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке.
«Руководителю образовательного учреждения указано на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства», — отметили в департаменте.