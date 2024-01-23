Полная антисанитария. Родители омских школьников пожаловались на условия в классе

Как написал родитель одного из школьников учебного учреждения №33, из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора.