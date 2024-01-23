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Published Сегодня, 07:01

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Мусор

Полная антисанитария. Родители омских школьников пожаловались на условия в классе

23 января 2024, 07:01
Фото: Midjourney
Мусор

Омские школьники пожаловались на захламленный учителем класс

В паблике «Типичный Омск» соцсети «ВКонтакте» подписчик опубликовал фотографии захламленного класса.
Фото: Типичный Омск

Как написал родитель одного из школьников учебного учреждения №33, из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора.

В департаменте образования Городу55 разъяснили, что ситуацию уже разрешили, а виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке.

«Руководителю образовательного учреждения указано на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства», — отметили в департаменте.
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#Общество#Школьники#Дети#Родители#Анастасия Чернобаева#Полная антисанитария#Пожаловались#Условия в классе
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