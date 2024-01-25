Сделают замечание. Омский Роспотребнадзор прокомментировал свалку в одной из школ

Напомним, что в социальной сети родитель одного из школьников учебного учреждения №33 написал, что из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора. В департаменте образования Городу55 разъяснили, что ситуацию уже разрешили, а виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке.