Сделают замечание. Омский Роспотребнадзор прокомментировал свалку в одной из школ

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В ведомстве решили акцентировать внимание на том, что у одного из детей выявили педикулез. В своем комментарии Роспотребнадзор разоблачил факт, что якобы мусор в классе стал причиной заболевания. Однако жалобу на самотек не пустили.
«На текущий момент, информация передана специалистам, в течение семи рабочих будет решен вопрос о выдаче руководству школы Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили в управлении.
В Роспотребнадзоре отметили, что заразиться педикулезом можно только при тесном контакте с больным человеком. Данное заболевание передается только от человека к человеку.
Напомним, что в социальной сети родитель одного из школьников учебного учреждения №33 написал, что из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора. В департаменте образования Городу55 разъяснили, что ситуацию уже разрешили, а виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке.