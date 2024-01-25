Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Роспотребнадзор

Сделают замечание. Омский Роспотребнадзор прокомментировал свалку в одной из школ

25 января 2024, 05:51
Фото: 1MI
Роспотребнадзор

В Омске Роспотребнадзор отреагировал на жалобу родителей о свалке в классе

В Роспотребнадзоре Омска разъяснили, какое наказание назначат руководству школы №33 из-за резонансной истории с мусором в классе.

В ведомстве решили акцентировать внимание на том, что у одного из детей выявили педикулез. В своем комментарии Роспотребнадзор разоблачил факт, что якобы мусор в классе стал причиной заболевания. Однако жалобу на самотек не пустили.

«На текущий момент, информация передана специалистам, в течение семи рабочих будет решен вопрос о выдаче руководству школы Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили в управлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что заразиться педикулезом можно только при тесном контакте с больным человеком. Данное заболевание передается только от человека к человеку.

Напомним, что в социальной сети родитель одного из школьников учебного учреждения №33 написал, что из-за антисанитарных условий в классе у ребенка обнаружили педикулез. Администрация школы не принимала никаких действий, поэтому родителям пришлось самостоятельно ликвидировать завалы и очистить класс от мусора. В департаменте образования Городу55 разъяснили, что ситуацию уже разрешили, а виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке.

Полная антисанитария. Родители омских школьников пожаловались на условия в классе
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Школа#Мусор#Наказание#Анастасия Чернобаева#Педикулез
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Сегодня, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Сегодня, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Сегодня, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Сегодня, 05:22
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
Сегодня, 04:34
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Сегодня, 02:29