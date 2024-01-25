Омские депутаты решили «искоренить» безбилетников в транспорте

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омском городском Совете сегодня, 25 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был вопрос о контроле в пассажирском транспорте. Город55 уже писал о том, что в прошлом году в автобусах снова появились контролеры, и сегодня дептранс выдал первые промежуточные результаты.
По данным главы департамента Вадима Кормильца, в общей сложности контролеры смогли «дообилетить» пассажиров примерно на 340 тысяч рублей. При этом на зарплаты для них было потрачено примерно 12 млн.
— Прямая арифметика здесь не работает, — ответил Кормилец на уточняющие вопросы главы комитета Юрия Арчибасова. — Общее количество пассажиров, покупающих билеты, благодаря появлению контроля выросло на 20%, то есть имеется большой профилактический эффект.
Однако депутатам и этого показалось недостаточно. Главная задача городских властей, по словам Арчибасова, — «чтобы пополнение бюджета было более эффективным за счет искоренения граждан, которые не хотят оплачивать проезд». Ради «искоренения» глава комитета предложил создать особую службу контроля, которая будет работать в транспорте всех видов и всех форм собственности и сделает наказание для «зайцев» неотвратимым.
Это предложение было с одобрением встречено как другими членами комитета, так и главой юридического департамента мэрии Олега Баланова. При этом все согласились, что инициатива нуждается в дальнейшей доработке.
По-видимому, создание новой службы будет обсуждаться в специальной рабочей группе и в других комитетах городского Совета. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято на пленарном заседании.