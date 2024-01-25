Омские депутаты решили «искоренить» безбилетников в транспорте

В Омском городском Совете сегодня, 25 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был вопрос о контроле в пассажирском транспорте. Город55 уже писал о том, что в прошлом году в автобусах снова появились контролеры, и сегодня дептранс выдал первые промежуточные результаты.