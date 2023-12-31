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Published Сегодня, 09:59

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Капризы погоды. Огромные суммы. Беспощадный огонь. События последней недели года

Капризы погоды. Огромные суммы. Беспощадный огонь. События последней недели года

31 декабря 2023, 09:59
Фото: Midjourney
Неделя подходит к концу, а вместе с ней — и целый 2023 год. Какими были последние 7 дней уходящего года — в обзоре Города55.

Тема №1. Безумство погоды.

Погода — дама капризная и непредсказуемая. Синоптики, писавшие прогнозы на эту неделю, с этим согласятся — ожидались экстремальные значения. Значения тепла, не свойственные сибирской зиме.

«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура превышала норму на 12-15 градусов и всему виной — теплые воздушные массы с Атлантики. Однако физика — штука коварная, и перепады температуры принесли с собой сильные ветры — уже 26 декабря горожанам прогнозировали гололед и метель.

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Усугубившаяся непогода перекрыла и транспортное сообщение сразу нескольких федеральных трасс: «Иртыш» (Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск) и Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В городе дороги тоже перекрывали — только уже многокилометровыми пробками: 26 декабря счетчик сервиса «Яндекс.Пробки» зашкаливал на 9 баллах, ну, а многие горожане задумались о альтернативных способах перемещения.

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Движение замерло и в воздухе: непредсказуемая погода, лед и сильный ветер нарушили планы многих людей. Грустная перспектива — сидеть в аэропорту 8 часов из-за переноса рейса. 29 декабря из Омска не смогли вовремя вылететь 9 рейсов — а ведь это почти тысяча человек с нарушенными планами. Те, кто остался дома — тоже столкнулись с затруднениями: в Черлакском районе местные жители остались без света и отопления, а в Тевризе сбоило телевещание.

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Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
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Тема №2. Заоблачные суммы.

Минувшая неделя оказалась богата и на «денежные» новости. Не все из них позитивные — финансы, хоть и не пахнут, но все же бывают «грязными».

Омичка пришла в отделение банка с ножом — так ей «посоветовали» мошенники. Негодяям удалось похитить у женщины 2,8 миллиона рублей, а потом убедить ее прийти в банк и потребовать уже 5 млн — нож, в этом случае, был аргументом убеждения.

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Куда более крупными суммами оперировали директор КПК «ИнвестКапиталПлюс» и ее сотрудница: оформляли договоры займа и купли-продажи недвижимости с владельцами сертификатов на материнский капитал. В документы они незаконно включали комиссию за оказание услуг и имитировали предоставление займов с помощью перечисления денег между счетами. За пять лет предприимчивые дамы получили 29 миллионов рублей и 4 года лишения свободы условно.

Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала
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Дорого обходится и срыв сроков строительства: «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков и оштрафовали на 8,5 млн рублей. Подрядчик отвечал за возведение дома на улице 6-я Станционная для переселенцев из ветхого жилья. Дом должны были сдать еще в августе, но теперь сроки сдвинулись: до 15 июля 2024 года, пока новый подрядчик ООО «СМУ № 1» завершает работу «предшественника».

Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
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Лидер анти-топа — директор «Компании РДС» и «Ремдорстрой» Константин Сырых. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По мнению следователей, руководитель организации в 2017–2018 годах заявлял ложные сведения о НДС и налоге на прибыль. Как итог — неуплата в казну 81 миллиона рублей.

Не доплатил в казну 81 млн. В Омске будут судить директора подрядной организации
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Тема №3. Бушующий огонь.

Последняя неделя года была теплой. Но для омских спасателей она стала очень горячей — беда не знает праздников и выходных, а иногда и пощады.

В понедельник огонь лишил жизни двух человек: буквально с разницей в пару часов вспыхнули частные дома в деревне Новоюрьево Горьковского района, а позже — в Калачинске. Среди причин пожаров фигурируют неисправность печи и проводки. В обоих случаях погибшие — пенсионеры.

В Омской области с разницей в два часа во время пожаров погибли две женщины
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Немногим позже появились сообщения о пожаре в Береговом. Трагедия унесла жизни двоих детей и их бабушки — быстрое распространение огня не позволило матери, обнаружившей возгорание, вернуться за ними в горящий дом, женщина смогла спасти только четырехлетнюю дочь. По предварительным данным, причина возгорания — замыкание гирлянды на елке, точная причина устанавливается. Помощь родственникам погибших находится на контроле мэра Омска, Сергея Шелеста.

Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка
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В другом районе города, на 11-й Ремесленной улице, омские спасатели смогли отвести беду от граждан: горели 300 кв.м гаража с техникой. И, кто знает, как могла бы развернуться ситуация, не прибудь вовремя сотрудники МЧС: из помещения эвакуировали 4 баллона. Содержимое емкостей не известно, но все равно — с газом стоит быть осторожнее. Некоторые омичи эту рекомендацию игнорируют: жечь газеты при включенном газе — не самая лучшая идея.

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26 декабря стало известно о неизвестных, поджигающих автомобили. Само собой, случай привлек внимание полиции — уже проводится проверка, а поджигателей разыскивают.

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Между тем, как показала неделя, — МЧС испытывает серьезные трудности: ведомству не хватает почти тысячи человек и новых автомобилей. Для нормального функционирования пожарной охраны в городе необходимо 1680 сотрудников — а сейчас берегут горожан от огня всего 723 человека. Нуждается в замене и транспортный парк — 76 машин прослужили больше 20 лет, а это больше заявленного срока службы. К слову, весь автопарк омских пожарных — всего 121 машина.

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