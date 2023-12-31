Капризы погоды. Огромные суммы. Беспощадный огонь. События последней недели года

Движение замерло и в воздухе: непредсказуемая погода, лед и сильный ветер нарушили планы многих людей. Грустная перспектива — сидеть в аэропорту 8 часов из-за переноса рейса. 29 декабря из Омска не смогли вовремя вылететь 9 рейсов — а ведь это почти тысяча человек с нарушенными планами. Те, кто остался дома — тоже столкнулись с затруднениями: в Черлакском районе местные жители остались без света и отопления, а в Тевризе сбоило телевещание.



