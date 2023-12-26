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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

На Левом берегу Омска двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе дома

Идет проверка. В Омске двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе жилого дома

26 декабря 2023, 14:25
Фото: 1MI

На Левом берегу Омска двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе дома

Сейчас обстоятельства преступления выясняют полицейские.

Происшествие сучилось сегодня ночью во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Перелета, 32. Там двое мужчин в масках решили поджечь автомобиль «Subaru» и скрыться. Но преступление получилось не совсем удачным — их действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленные на территории.

Видеозаписью поделились местные жители в паблике «Инцидент Омск». На кадрах видно, как один из нарушителей караулит, а другой проводит какие-то махинации с машиной. После чего они обливают иномарку горючей жидкостью и поджигают.

О случившемся уже знают в полиции. В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по факту произошедшего уже проводится проверка.

Фото: Скриншот сообщества "Инцидент Омск"
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