Идет проверка. В Омске двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Происшествие сучилось сегодня ночью во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Перелета, 32. Там двое мужчин в масках решили поджечь автомобиль «Subaru» и скрыться. Но преступление получилось не совсем удачным — их действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленные на территории.
Видеозаписью поделились местные жители в паблике «Инцидент Омск». На кадрах видно, как один из нарушителей караулит, а другой проводит какие-то махинации с машиной. После чего они обливают иномарку горючей жидкостью и поджигают.
О случившемся уже знают в полиции. В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по факту произошедшего уже проводится проверка.