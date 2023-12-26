Идет проверка. В Омске двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе жилого дома

Происшествие сучилось сегодня ночью во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Перелета, 32. Там двое мужчин в масках решили поджечь автомобиль «Subaru» и скрыться. Но преступление получилось не совсем удачным — их действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленные на территории.