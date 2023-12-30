Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
В Омской области вторые сутки бушует порывистый ветер, идет снег с дождем. Читатели Города55 рассказали, что из-за непогоды в Черлакском районе местные жители остались без света и отопления.
«Поселок Иртыш, Черлакский район. Почти весь день нет электричества. Куда позвонить можно, уточнить или пожаловаться? Понятно что погода мрак, но отопление электрическое и уже знатно холодает дома», — рассказал Валерий Андреев.
«Свет погас. Провода искрят. Котел потух. Прям апокалипсис», — сообщила жительница Черлака.
В поселке Тевриз, тем временем, наблюдаются проблемы с телевещанием, поделились местные.
Из-за обилия снега и относительно теплой погоды, вчера вечером затопило «Горбатый» мост. Кадры опубликовали в паблике «Омск Live». Вода практически полностью скрывала колеса автомобилей.
«Это просто жесть. 29 декабря. Вы посмотрите, что творится», — рассказал очевидец.
Из-за сильного ветра, гололеда и метели в Омской области перекрыли федеральные трассы. Ограничения коснулись автодорог на Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Южный обход Омска и трассу до границы с Казахстаном.
Вчера непогода доставила проблем и авиапассажирам. В омском аэропорту на несколько часов задержали рейсы.
Напоминаем омичам телефоны аварийных служб:
АО «Омскэлектро»: 32–22–15, 65–63–27, 55–05–57.
АО «ОмскВодоканал», диспетчерская (водопровод): 75–16–00; диспетчерская (канализация): 75–04–00.
АО «Омскгоргаз»: 70–04–04, 97–73–77.
АО «Омскоблгаз»: 71–38–38.
АО «ОмскРТС»: 40–06–91.
АО «Тепловая компания»: 68–05–46, 68–39–68.
Диспетчерская служба БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»: 31–74–82.
Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска: 78–78–78.