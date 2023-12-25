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Иллюстрация

Пострадало 300 квадратных метров. В Центральном округе Омска загорелся гараж

25 декабря 2023, 12:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Центральном округе Омска вспыхнул гараж

Возгорание произошло в гаражном боксе по улице 11-я Ремесленная.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 25 декабря, в 15:47. На место происшествия отправились 7 пожарных машин и 35 человек личного состава МЧС. Предварительно установлено, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В гараже, охваченном огнем, оказалась техника: автомобили, трактор и мотоциклы. Сотрудниками МЧС было эвакуировано 4 баллона. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

Ранее Город55 писал о жутком пожаре в поселке Береговой. Там в СНТ «Березовая роща» загорелся дом, где жила семья с пятью детьми. Выжили только 38-летняя мать вместе с четырехлетней дочерью, еще двое детей и бабушка погибли. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания в новогодней гирлянде.

Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка
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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Огонь#Тушение пожара#Анастасия Баянова
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