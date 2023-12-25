Пострадало 300 квадратных метров. В Центральном округе Омска загорелся гараж

Ранее Город55 писал о жутком пожаре в поселке Береговой. Там в СНТ «Березовая роща» загорелся дом, где жила семья с пятью детьми. Выжили только 38-летняя мать вместе с четырехлетней дочерью, еще двое детей и бабушка погибли. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания в новогодней гирлянде.