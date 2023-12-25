Пострадало 300 квадратных метров. В Центральном округе Омска загорелся гараж

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Сообщение о возгорании поступило сегодня, 25 декабря, в 15:47. На место происшествия отправились 7 пожарных машин и 35 человек личного состава МЧС. Предварительно установлено, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В гараже, охваченном огнем, оказалась техника: автомобили, трактор и мотоциклы. Сотрудниками МЧС было эвакуировано 4 баллона. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.
Ранее Город55 писал о жутком пожаре в поселке Береговой. Там в СНТ «Березовая роща» загорелся дом, где жила семья с пятью детьми. Выжили только 38-летняя мать вместе с четырехлетней дочерью, еще двое детей и бабушка погибли. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания в новогодней гирлянде.