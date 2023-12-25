Проезда нет! Трассы из Омской области перекрыли из-за мощного снегопада

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области объявили о перекрытии междугородних трасс федерального значения. Решение о введении ограничений приняли из-за непогоды: в регион внезапно пришли снегопады вперемешку с дождем, а также начался сильный ветер.
Так, с 15:30 часов по омскому времени решено перекрыть трассы Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с км 375+805 по км 611+142 и Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с км 655+334 по км 805+459 в границах Омской области.
Отмечается, что проезд по трассам будет запрещен для пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси. Ограничение, предварительно, будет действовать до 18:00 часов по местному времени, но если погода не улучшится, запрет на проезд по трассам могут продлить.
Омичам напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах следует звонить в экстренные службы, в том числе по номеру 101.
Ранее Город55 сообщал о перекрытии дорог в сторону Казахстана во время сильнейших морозов: