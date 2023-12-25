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Омские трассы перекрыли из-за сильного снега с дождем

Проезда нет! Трассы из Омской области перекрыли из-за мощного снегопада

25 декабря 2023, 09:52
Фото: Город55

Омские трассы перекрыли из-за сильного снега с дождем

Ограничения продлятся как минимум до конца дня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области объявили о перекрытии междугородних трасс федерального значения. Решение о введении ограничений приняли из-за непогоды: в регион внезапно пришли снегопады вперемешку с дождем, а также начался сильный ветер.

Так, с 15:30 часов по омскому времени решено перекрыть трассы Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с км 375+805 по км 611+142 и Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с км 655+334 по км 805+459 в границах Омской области.

Отмечается, что проезд по трассам будет запрещен для пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси. Ограничение, предварительно, будет действовать до 18:00 часов по местному времени, но если погода не улучшится, запрет на проезд по трассам могут продлить.

Омичам напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах следует звонить в экстренные службы, в том числе по номеру 101.

Ранее Город55 сообщал о перекрытии дорог в сторону Казахстана во время сильнейших морозов:

Дальше дороги нет. Путь из Омска в Северо-казахстанскую область перекрыли
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#Снегопад#Омск#Такси#Маршрутки#МЧС#Новости#Ольга Акамова#Ограничения#Ветер#Непогода#Чрезвычайная ситуация#Проезд#Автобусы#Экстренные службы#Трассы
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