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Published Сегодня, 04:55

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Из-за плохой погоды в Омске задержали 9 авиарейсов

«2 часа сидим в самолете». Из-за непогоды в омском аэропорту задержали 9 авиарейсов

29 декабря 2023, 04:55
Фото: Город55

Из-за плохой погоды в Омске задержали 9 авиарейсов

Максимальное время задержки сейчас у авиакомпании «Сибирь», рейс в Новосибирск отстает от расписания на 8 часов.

Из-за ухудшения погоды и обилия снега страдают не только автолюбители, но и пассажиры самолетов. При таких условиях авиарейсы задерживают один за другим, ожидать вылета можно несколько часов.

Такая ситуация произошла и сегодня. 9 рейсов из омского аэропорта были задержаны в связи с погодными условиями. Так, вовремя не вылетел самолет авиакомпании «Россия» по направлению в Санкт-Петербург, время задержки составило чуть меньше часа. Следующий рейс также отправился с опозданием — пассажирам компании «Аэрофлот» пришлось ждать вылета в Москву 1 час 15 минут.

Рейс в столицу авиакомпании «Победа» был перенесен на 4 часа. По словам пассажиров, отправления они ожидали в самолете, а позже вернулись в здание аэропорта.

«Два часа сидели в салоне. Перед нами вылетели три самолета, а потом нас высадили и отправили в аэропорт», — рассказал омич.

На такое же время задержан рейс в столицу авиакомпании «Северный ветер». Согласно онлайн-табло, запланированное время вылета 9:30 превратилась в 13:05. Однако и это не предел. Вылет в Новосибирск компании «Сибирь» задержан на рекордные 8 часов в связи с погодными условиями. По расписанию самолет должен был отправится из Омска в 10:50, но сделает это лишь в 18:45.

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