«2 часа сидим в самолете». Из-за непогоды в омском аэропорту задержали 9 авиарейсов

На такое же время задержан рейс в столицу авиакомпании «Северный ветер». Согласно онлайн-табло, запланированное время вылета 9:30 превратилась в 13:05. Однако и это не предел. Вылет в Новосибирск компании «Сибирь» задержан на рекордные 8 часов в связи с погодными условиями. По расписанию самолет должен был отправится из Омска в 10:50, но сделает это лишь в 18:45.