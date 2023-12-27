Не хватает почти тысячи человек. В Омской области заявили о дефиците пожарных

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Омской области не хватает 957 пожарных. Такие данные 27 декабря опубликовало региональное правительство в Стратегии развития пожарной охраны до 2030 года. Всего же численность пожарных в области должна составлять 1680 человек.
Для борьбы с огнем в регионе работают 121 единица техники. 76 автомобилей (63%) подлежат замене, так как срок эксплуатации машин составляет уже больше 20 лет.
«Ремонт неисправной пожарной техники экономически нецелесообразен ввиду значительного износа узлов и агрегатов данных автомобилей, а у 22 пожарных автомобилей невозможен в связи со снятием с производства и отсутствием на данную технику запасных частей», — говорится в документе.
Ранее Город55 рассказывал о дефиците кадров в сфере школьного образования в Омской области, а также сравнил реальные и статистические зарплаты учителей.