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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 07:07

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Не хватает почти тысячи человек. В Омской области заявили о дефиците пожарных

27 декабря 2023, 06:45
Фото: Midjourney
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В Омской области не хватает 957 пожарных

Для борьбы с огнем в регионе работают 121 единица техники. Большинство из них подлежат замене, так как срок эксплуатации машин составляет уже больше 20 лет.

В Омской области не хватает 957 пожарных. Такие данные 27 декабря опубликовало региональное правительство в Стратегии развития пожарной охраны до 2030 года. Всего же численность пожарных в области должна составлять 1680 человек.

Для борьбы с огнем в регионе работают 121 единица техники. 76 автомобилей (63%) подлежат замене, так как срок эксплуатации машин составляет уже больше 20 лет.

«Ремонт неисправной пожарной техники экономически нецелесообразен ввиду значительного износа узлов и агрегатов данных автомобилей, а у 22 пожарных автомобилей невозможен в связи со снятием с производства и отсутствием на данную технику запасных частей», — говорится в документе.

Ранее Город55 рассказывал о дефиците кадров в сфере школьного образования в Омской области, а также сравнил реальные и статистические зарплаты учителей.

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#Общество#Ремонт#Омская область#Кадры#Зарплата#Техника#Учитель#Евгений Игишев
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