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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

иллюстрация

«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом

25 декабря 2023, 05:38
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей ждет экстремальное потепление в преддверии Нового года

В Гидрометцентре РФ сообщили, что несвойственные декабрю температуры установятся не только в Сибири, но и на Урале.

Стало известно, что последняя неделя 2023 года в Сибири выдастся экстремально теплой, в том числе и в Омской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пишет ТАСС со ссылкой на эксперта, температура воздуха ожидается на 12-15 градусов выше нормы. В Омской области будет около 0 градусов — столько же, сколько прогнозируется в Новосибирской и Томской областях.

«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — заявил Вильфанд.

Дело в том, что с Атлантики двигаются теплые воздушные массы. По словам метеоролога, к середине начавшейся недели высокие температуры установятся на большей части территории России, но «жарче» всего будет в регионах Сибири и Урала.

Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Алина Ясинская
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