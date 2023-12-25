«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Стало известно, что последняя неделя 2023 года в Сибири выдастся экстремально теплой, в том числе и в Омской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как пишет ТАСС со ссылкой на эксперта, температура воздуха ожидается на 12-15 градусов выше нормы. В Омской области будет около 0 градусов — столько же, сколько прогнозируется в Новосибирской и Томской областях.
«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — заявил Вильфанд.
Дело в том, что с Атлантики двигаются теплые воздушные массы. По словам метеоролога, к середине начавшейся недели высокие температуры установятся на большей части территории России, но «жарче» всего будет в регионах Сибири и Урала.