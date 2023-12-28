Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков

Дом должны были сдать до 31 августа 2023 года, но компания «ДСК-3» отстала на несколько месяцев, в итоге в октябре многоэтажка была готова только на 42%. Контракт расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.