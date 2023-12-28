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В Омске подрядчика оштрафовали на 8,5 млн срыв сроков стройки дома на Московке

Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков

28 декабря 2023, 03:58
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске подрядчика оштрафовали на 8,5 млн срыв сроков стройки дома на Московке

Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.

Директора ООО «ДСК-3» Александра Макарова оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков муниципального контракта. Подрядчик занимался возведением дома на улице 6-я Станционная для переселенцев из ветхого жилья.

Дом должны были сдать до 31 августа 2023 года, но компания «ДСК-3» отстала на несколько месяцев, в итоге в октябре многоэтажка была готова только на 42%. Контракт расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.

Постановление суда не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Напомним, что достраивать дом будет ООО «СМУ № 1». Планируемый срок сдачи — до 15 июля 2024 года. В новый дом должны переехать 218 семей.

Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Строительство#Аварийное жилье#Муниципальный контракт#Национальный проект#Переселение#Административное правонарушение#Евгений Игишев#Павел Попов#Надзор
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