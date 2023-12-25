Следовала указаниям. Омичка принесла в банк нож и потребовала пять миллионов

Кроме того, они убедили омичку потребовать в банке от кассира 5 млн рублей и взять с собой нож. Получив отказ, женщина связалась с «сотрудником Центробанка». Он попросил достать принесенный кухонный нож. Его изъяли с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.