Следовала указаниям. Омичка принесла в банк нож и потребовала пять миллионов

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В региональном УМВД сообщили о 42-летней женщине, которая стала жертвой мошенников. Они общались с ней на протяжении недели. В конце концов она взяла нож и пришла в офис банка по улице Маршала Жукова.
Сначала звонившие представились операторами сотовой связи, потом — работниками госучреждений, Центрального банка РФ. В течение нескольких дней она переводила им деньги на «безопасный счет». Общая сумма перечисленных средств составила 2,8 млн рублей.
«На этом противоправные действия в отношении гражданки не прекратились: злоумышленники сообщили о якобы поступившей на ее счет крупной сумме, которая включает как возврат похищенных мошенниками денег, так и компенсацию морального вреда», — рассказали подробности в полиции.
Кроме того, они убедили омичку потребовать в банке от кассира 5 млн рублей и взять с собой нож. Получив отказ, женщина связалась с «сотрудником Центробанка». Он попросил достать принесенный кухонный нож. Его изъяли с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.