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иллюстрация

Следовала указаниям. Омичка принесла в банк нож и потребовала пять миллионов

25 декабря 2023, 07:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске женщина принесла в банк нож и потребовала пять миллионов

Женщина в течение нескольких дней общалась с мошенниками, которые забрали у нее почти три миллиона рублей.

В региональном УМВД сообщили о 42-летней женщине, которая стала жертвой мошенников. Они общались с ней на протяжении недели. В конце концов она взяла нож и пришла в офис банка по улице Маршала Жукова.

Сначала звонившие представились операторами сотовой связи, потом — работниками госучреждений, Центрального банка РФ. В течение нескольких дней она переводила им деньги на «безопасный счет». Общая сумма перечисленных средств составила 2,8 млн рублей.

«На этом противоправные действия в отношении гражданки не прекратились: злоумышленники сообщили о якобы поступившей на ее счет крупной сумме, которая включает как возврат похищенных мошенниками денег, так и компенсацию морального вреда», — рассказали подробности в полиции.
Видео: УМВД РФ по Омской области

Кроме того, они убедили омичку потребовать в банке от кассира 5 млн рублей и взять с собой нож. Получив отказ, женщина связалась с «сотрудником Центробанка». Он попросил достать принесенный кухонный нож. Его изъяли с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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