В Омской области с разницей в два часа во время пожаров погибли две женщины

Через два часа в тот же день вспыхнул дом в городе Калачинск. Там из объятого пламенем строения в безопасную зону вынесли 68-летнюю женщину. Прибывшие на место ЧП медики констатировали ее смерть. В этом случае возгорание могло произойти из-за замыкания проводки.