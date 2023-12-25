В Омской области с разницей в два часа во время пожаров погибли две женщины

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
В Омской области силовики разбираются во всех нюансах смертельных пожаров, в которых погибли два женщины.
Первое сообщение о пожаре в деревне Новоюрьево Горьковского района поступило в экстренные службы в пятницу, 22 декабря, около 18 часов.
«Горел частный дом, во время тушения в одной из комнат было найдено тело 64-летней пенсионерки. Предварительная причина пожара — неисправность печи», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Через два часа в тот же день вспыхнул дом в городе Калачинск. Там из объятого пламенем строения в безопасную зону вынесли 68-летнюю женщину. Прибывшие на место ЧП медики констатировали ее смерть. В этом случае возгорание могло произойти из-за замыкания проводки.
Добавим, что в СКР по Омской области напоминают об осторожном обращении с огнем, а также о проверки исправности печей и электрооборудования в зимний период.