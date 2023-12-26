Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала

Иногда они имитировали предоставление займов с помощью перечисления денег между счетами. Сообщницы получали комиссию в размере от 28 до 53 тысяч рублей, в период с июля 2017 по февраль 2022 года они совершили 60 похищений и украли 29 млн рублей.