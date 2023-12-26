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Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала

26 декабря 2023, 10:54
Фото: Midjourney
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Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала и попали под суд

Приговор по преступлениям вынес Тарский городской суд Омской области.

Установлено, что 29-летняя директор КПК «ИнвестКапиталПлюс» и 31-летняя сотрудница организации оформляли договоры займа и купли-продажи недвижимости с владельцами сертификатов на материнский капитал. В документы они незаконно включали комиссию за оказание услуг, что увеличивало стоимость объектов.

Иногда они имитировали предоставление займов с помощью перечисления денег между счетами. Сообщницы получали комиссию в размере от 28 до 53 тысяч рублей, в период с июля 2017 по февраль 2022 года они совершили 60 похищений и украли 29 млн рублей.

Суд назначил каждой из женщин наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, также с них будет списала сумма ущерба в бюджет РФ.

Ранее Город55 писал о том, что мошенники обманули омского пенсионера. Мужчина поверил аферистам и перевел на «безопасный» счет 8 млн рублей, в полицию его заставила пойти внучка.

Предупреждения не работают. Омич перевел на счет мошенников 8 млн рублей
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#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Уголовное дело#Новости#Судья#Уголовное#Передача дела в суд#Анастасия Баянова
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