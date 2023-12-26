Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Установлено, что 29-летняя директор КПК «ИнвестКапиталПлюс» и 31-летняя сотрудница организации оформляли договоры займа и купли-продажи недвижимости с владельцами сертификатов на материнский капитал. В документы они незаконно включали комиссию за оказание услуг, что увеличивало стоимость объектов.
Иногда они имитировали предоставление займов с помощью перечисления денег между счетами. Сообщницы получали комиссию в размере от 28 до 53 тысяч рублей, в период с июля 2017 по февраль 2022 года они совершили 60 похищений и украли 29 млн рублей.
Суд назначил каждой из женщин наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, также с них будет списала сумма ущерба в бюджет РФ.
Ранее Город55 писал о том, что мошенники обманули омского пенсионера. Мужчина поверил аферистам и перевел на «безопасный» счет 8 млн рублей, в полицию его заставила пойти внучка.