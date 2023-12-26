«Меняю автобус на лыжи». Омск в час пик встал в 9-балльные пробки

Сегодня, 26 декабря, в утренний час пик на омских дорогах образовались 9-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на Красном Пути, Заозерной, проспекте Королева, Орджоникидзе, Кемеровской, Волховстроя, Булатова, Фрунзе и Богдана Хмельницкого. Большие заторы также на выезде с Левого берега в центр — стоят улицы Конева, 70 лет Октября, 3-я Островская, 3-я Енисейская и Ленинградский мост.