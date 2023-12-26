«Меняю автобус на лыжи». Омск в час пик встал в 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Сегодня, 26 декабря, в утренний час пик на омских дорогах образовались 9-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на Красном Пути, Заозерной, проспекте Королева, Орджоникидзе, Кемеровской, Волховстроя, Булатова, Фрунзе и Богдана Хмельницкого. Большие заторы также на выезде с Левого берега в центр — стоят улицы Конева, 70 лет Октября, 3-я Островская, 3-я Енисейская и Ленинградский мост.
В сервисе 2Gis омичи активно оставляют комментарии о сложившейся дорожной ситуации.
«А что произошло-то опять», — интересуется Дмитрий, стоя в пробке на 70 лет Октябрь.
«Это что? У меня сессия, а я полчаса еду до 11 микрорайона с Дмитриева» — отметил Кирилл Брагин.
«Скажу, что заболел», — написал Дмитрий Александрович.
«Меняю автобус на лыжи» — отметила Наташа Лобурец.
«А вечером новая пробка и переполненный транспорт», — спрогнозировал Олег.
Осложняют ситуацию на дорогах и несколько аварий, произошедших в разных частях города: на улице Конева, у Ленинградского моста, на Интернациональной напротив ТЦ «Омский», улице Гагарина возле городской администрации, проспекте Карла Маркса рядом с Ленинским сквером.