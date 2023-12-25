Недетская шалость. В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за освежителя воздуха

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В городке Нефтяников произошел хлопок газа в многоэтажном доме. Инцидент зарегистрировали сегодня днем, 25 декабря, по улице 22 Апреля.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, героем этой истории стал 46-летний мужчина. Он живет с матерью в одной из квартир по указанному адресу. Когда произошел хлопок, женщина находилась на работе.
По предварительным данным, омич включил на кухонной плите газ и стал жечь газеты. Для реализации своей задумки он решил воспользоваться баллоном освежителя воздуха. В какой-то момент случился хлопок, но обошлось без возгорания.
От этого на кухне и балконе треснули окна, были выбиты внутренние и входные двери квартиры. Никто при этом не пострадал.
На место выехал правоохранители и сотрудники специальных служб, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Их работу координирует прокурор Советского округа Сергей Картавцев.