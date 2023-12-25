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В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за газет и освежителя воздуха

Недетская шалость. В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за освежителя воздуха

25 декабря 2023, 12:10
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за газет и освежителя воздуха

Один из взрослых жильцов решил поджечь газеты на плите, пока его мать была на работе.

В городке Нефтяников произошел хлопок газа в многоэтажном доме. Инцидент зарегистрировали сегодня днем, 25 декабря, по улице 22 Апреля.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, героем этой истории стал 46-летний мужчина. Он живет с матерью в одной из квартир по указанному адресу. Когда произошел хлопок, женщина находилась на работе.

По предварительным данным, омич включил на кухонной плите газ и стал жечь газеты. Для реализации своей задумки он решил воспользоваться баллоном освежителя воздуха. В какой-то момент случился хлопок, но обошлось без возгорания.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

От этого на кухне и балконе треснули окна, были выбиты внутренние и входные двери квартиры. Никто при этом не пострадал.

На место выехал правоохранители и сотрудники специальных служб, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Их работу координирует прокурор Советского округа Сергей Картавцев.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Газ#Новости#Инцидент#Хлопок#Алина Ясинская
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