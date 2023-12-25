Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 10:02
В Омской области возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли дети и пенсионерка. Трагедия случилась сегодня днем на территории поселка Береговой (Советский округ).
По данным СУ СК РФ по Омской области, в СНТ «Березовая роща» загорелся дом, где жила семья с пятью детьми. Выжили только 38-летняя мать вместе с четырехлетней дочерью. Собственно, она и заметила, что начался пожар. Вернуться за двухлетними сыновьями женщина не смогла из-за быстрого распространения огня. Близнецы остались в дальней комнате вместе с 61-летней бабушкой. Других детей дома в момент происшествия не было: 14-летний сын ушел в школу и старший также отсутствовал.
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания в новогодней гирлянде, которую повесили на елку. Точную причину возгорания специалисты установят на пожарно-технической экспертизе.
Этот инцидент следователи причисляют к ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Родственникам погибших окажут необходимую помощь. Мэр Омска Сергей Шелест дал соответствующее поручение главе Советского округа Сергею Финашину. Сотрудники прокуратуры проследят, чтобы ответственные лица оказали поддержку семейству.