Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка

По данным СУ СК РФ по Омской области, в СНТ «Березовая роща» загорелся дом, где жила семья с пятью детьми. Выжили только 38-летняя мать вместе с четырехлетней дочерью. Собственно, она и заметила, что начался пожар. Вернуться за двухлетними сыновьями женщина не смогла из-за быстрого распространения огня. Близнецы остались в дальней комнате вместе с 61-летней бабушкой. Других детей дома в момент происшествия не было: 14-летний сын ушел в школу и старший также отсутствовал.