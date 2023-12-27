Не доплатил в казну 81 млн. В Омске будут судить директора подрядной организации

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
В Омске под суд пойдет директор «Компании РДС» и «Ремдорстрой» Константин Сырых. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили 27 декабря в региональном следкоме.
По мнению следователей, руководитель организации в 2017–2018 годах вносил в декларации ложные сведения о НДС и налоге на прибыль. Таким образом, Константин Сырых скрыл 81,6 млн рублей.
По делу допросили больше 40 свидетелей, провели экспертизы и обыски. На имущество компании «Техбазис», подконтрольной Сырых, наложили арест на сумму 85 млн рублей. Фигурант уголовного дела свою вину не признал. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.
Организации «Компания РДС» и «Ремдорстрой» занимались ремонтом и строительством дорог в Омской области.