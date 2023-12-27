Не доплатил в казну 81 млн. В Омске будут судить директора подрядной организации

По делу допросили больше 40 свидетелей, провели экспертизы и обыски. На имущество компании «Техбазис», подконтрольной Сырых, наложили арест на сумму 85 млн рублей. Фигурант уголовного дела свою вину не признал. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.