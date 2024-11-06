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Метель

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Ноябрь
Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки
6 ноября, 10:00
Февраль
Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег
Воздух прогреется выше нормы на целых 2–6 градусов.
28 февраля, 08:02
Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом
9 февраля, 07:12
В Омской области перекрыли трассу из-за метели
В региональной Госавтоинспекции доложили, что с 00:00 часов 9 февраля вводится временное ограничение для пассажирского транспорта.
9 февраля, 02:27
Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки
7 февраля, 13:06
ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня
3 февраля, 14:00
Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре
По информации от Обь-Иртышского УГМС, завтра, 4 февраля, в регионе будет снег, метель, а порывы ветра достигнут 18 м/с.
3 февраля, 10:37
Январь
Перекрытые трассы, череда аварий и борьба с осадками. Омск в воскресенье
14 января, 15:05
Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу
14 января, 13:31
В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
14 января, 10:01
В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
14 января, 09:27
Будьте осторожны. В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ситуации на дорогах
14 января, 08:48
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
12 января, 06:13
Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня
11 января, 15:13
Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области
ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
10 января, 19:38
В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки
10 января, 12:34
Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели
10 января, 05:46
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Ветер может разогнаться до 25 м/с и больше, так что местным жителям следует быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.
9 января, 09:03
Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде
Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду.
8 января, 06:09
Плохая видимость, метель и гололед. Омичей предупредили об опасной непогоде
Метель, снижение видимости на дорогах, гололед и порывы ветра. МЧС призывает омичей оставаться дома.
7 января, 08:30

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