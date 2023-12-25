Возможны ЧС. В Омске поднимется метель с мощнейшим ветром и мокрым снегом

Местных жителей также предупреждают, что в период метели возможны чрезвычайные ситуации, в том числе пожары в частном секторе и различного рода коммунальные аварии. При их возникновении необходимо обращаться в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Кроме того, звонки принимаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.