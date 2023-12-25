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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

иллюстрация

Возможны ЧС. В Омске поднимется метель с мощнейшим ветром и мокрым снегом

25 декабря 2023, 09:34
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске поднимется метель с мощнейшим ветром и мокрым снегом

На дорогах появятся снежные заносы, гололед и ледяная корка.

В Омской области в ближайшее время ухудшатся погодные условия. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 26 декабря, в регионе усилится ветер, появится гололед и поднимется метель.

Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Жители области встретятся с осадками в виде дождя и мокрого снега. Непогода задержится, предположительно, до ночи 27 декабря.

Водителям и пешеходам стоит быть особо внимательными, поскольку на дорогах могут появиться снежные заносы и гололедица.

Местных жителей также предупреждают, что в период метели возможны чрезвычайные ситуации, в том числе пожары в частном секторе и различного рода коммунальные аварии. При их возникновении необходимо обращаться в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Кроме того, звонки принимаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

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#Общество#Погода#Омск#Метель#Гололед#Новости#Ухудшение погоды#Чрезвычайная ситуация#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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