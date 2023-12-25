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В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка

Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка

25 декабря 2023, 08:52
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка

Еще двое из семьи, в том числе мать погибших детей с другим ребенком, сумели спастись.

В региональном следкоме рассказали о трагедии, в которой погибли трое человек. На территории Советского округа, в СНКТ «Березовая Роща» (поселок Береговой), произошел пожар.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительной информации, возгорание случилось в садовом доме примерно 14 часов сегодня, 25 декабря. Двое детей 2021 года рождения и их бабушка погибли. Их мать с еще одним ребенком спаслась.

На месте работает следственная группа и прокурор Советского округа Сергей Картавцев. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже. Прокуратура проконтролирует то, как проходит доследственная проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Омской области с разницей в два часа во время пожаров погибли две женщины
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Пожары#Доследственная проверка#Новости#Гибель детей#Пожары в Омской области#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Гибель в пожаре
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