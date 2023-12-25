Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В региональном следкоме рассказали о трагедии, в которой погибли трое человек. На территории Советского округа, в СНКТ «Березовая Роща» (поселок Береговой), произошел пожар.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительной информации, возгорание случилось в садовом доме примерно 14 часов сегодня, 25 декабря. Двое детей 2021 года рождения и их бабушка погибли. Их мать с еще одним ребенком спаслась.
На месте работает следственная группа и прокурор Советского округа Сергей Картавцев. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже. Прокуратура проконтролирует то, как проходит доследственная проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.