Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительной информации, возгорание случилось в садовом доме примерно 14 часов сегодня, 25 декабря. Двое детей 2021 года рождения и их бабушка погибли. Их мать с еще одним ребенком спаслась.