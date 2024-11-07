gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Непогода

Выбрать дату
Ноябрь
Сразу десять рейсов задержали в Омском аэропорту из-за сильной метели
7 ноября, 05:18
«Я рожу сейчас»: Омск после очень снежного дня погрузился в 8-балльные пробки
7 ноября, 02:38
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей
Жители сообщили, сколько они готовы инвестировать в свой автомобиль для подготовки к зиме.
16 октября, 02:42
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Сентябрь
Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть
24 сентября, 06:58
Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям
Один из самолетов должен был вылететь в 9 утра, однако рейс перенесли на 15:00 часов дня.
23 сентября, 03:24
Август
Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг
22 августа, 14:09
«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей
21 августа, 04:01
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
9 августа, 06:34
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
5 августа, 13:21
Июль
Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
12 июля, 02:56
Июнь
Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение
По информации МЧС Омской области, до конца 30 июня омичи рискуют попасть под серьезные осадки и очень сильный ветер.
30 июня, 12:05
Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром
Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
28 июня, 11:39
Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер
17 июня, 08:26
Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания
10 июня, 05:25
Март
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
15 марта, 09:25
Январь
В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
14 января, 10:01
Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде
Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду.
8 января, 06:09
Декабрь 2023
Капризы погоды. Огромные суммы. Беспощадный огонь. События последней недели года
31 декабря 2023, 09:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика