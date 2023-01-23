Как ни странно, но Омск входит в топ-3 городов России с большим количеством солнечных дней. Многолетние метеорологические исследования доказывают, что из 365 дней в году без солнца омичи проводят всего 57. То есть 300 дней в году в городе Омске светит солнце! Это, конечно, очень много. Но нельзя забывать о том, что регион сибирский. И морозы тут тоже привычное явление. Причем очень крепкие и устойчивые.