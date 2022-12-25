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В Омске объединят два абсолютно разных колледжа

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Процесс реорганизации идет с апреля.

В Омске объединят два колледжа. Информация о реорганизации появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Слияние коснется «Омского областного колледжа культуры и искусства» и «Омского колледжа библиотечно-информационных технологий». Процесс стартовал еще в апреле 2022 года.

Колледж культуры и искусства находится по адресу 30-я Северная, 70. Юрлицо зарегистрировано 23 января 1992 года. Уже год директором является Зорина Берковская.

Что касается второго объекта слияния, колледжа библиотечно-информационных технологий, он расположен по адресу улица Звездова, 95. Основан 2 марта 1998 года. Исполняет обязанности директора с 12 января 2022 года Наталья Андросова.

Новая объединенная организация, скорее всего, расположиться в здании ООККиИ. Можно предположить, что возглавит колледж Зорина Берковская.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Колледж#Слияние
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