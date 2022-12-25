В Омске объединят два абсолютно разных колледжа

В Омске объединят два колледжа. Информация о реорганизации появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Слияние коснется «Омского областного колледжа культуры и искусства» и «Омского колледжа библиотечно-информационных технологий». Процесс стартовал еще в апреле 2022 года.