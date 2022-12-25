В Омске объединят два абсолютно разных колледжа

В Омске объединят два колледжа. Информация о реорганизации появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Слияние коснется «Омского областного колледжа культуры и искусства» и «Омского колледжа библиотечно-информационных технологий». Процесс стартовал еще в апреле 2022 года.
Колледж культуры и искусства находится по адресу 30-я Северная, 70. Юрлицо зарегистрировано 23 января 1992 года. Уже год директором является Зорина Берковская.
Что касается второго объекта слияния, колледжа библиотечно-информационных технологий, он расположен по адресу улица Звездова, 95. Основан 2 марта 1998 года. Исполняет обязанности директора с 12 января 2022 года Наталья Андросова.
Новая объединенная организация, скорее всего, расположиться в здании ООККиИ. Можно предположить, что возглавит колледж Зорина Берковская.