gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Новости омска

Выбрать дату
2024
«Жуткая субстанция». Омскую новостройку затопила жидкость неизвестного происхождения
21 марта, 10:35
2023
Омск 2023
23 января 2023, 10:18
2022
Полеты по цене машины, празднование 200-летия и новый корпус ОмГУ. Главное за день
Итоги дня — версия Города55.
24 сентября 2022, 14:00
Три самые читаемые новости Омска о выбросах, выборах и о суде над депутатом
Итоги дня - версия Города55.
10 августа 2022, 14:17
Трагедии, назначения и болезни. Чем жил Омск в последнюю субботу июля
Итоги дня — версия Города55.
30 июля 2022, 14:00
С 1 апреля 2022 года запись в школу в Омске пройдет с нововведениями
8 апреля 2022, 14:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика