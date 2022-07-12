Советский округ Омска преимущественно занят промышленными предприятиями, и только около трети его территории отведено под жилые дома. В районе чуть менее полутора тысяч многоквартирных домов, в основной массе они были построены в советский период. Но спрос на более совершенное, комфортное и просторное жилье растет, поэтому на территории Советского округа появляются новые жилые комплексы (ЖК). Где и по какой цене можно купить квартиру в омской новостройке, читайте в нашем материале.