Советский округ Омска преимущественно занят промышленными предприятиями, и только около трети его территории отведено под жилые дома. В районе чуть менее полутора тысяч многоквартирных домов, в основной массе они были построены в советский период. Но спрос на более совершенное, комфортное и просторное жилье растет, поэтому на территории Советского округа появляются новые жилые комплексы (ЖК). Где и по какой цене можно купить квартиру в омской новостройке, читайте в нашем материале.
Прямо на берегу Иртыша скоро будет открыт современный комфортабельный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Строительство новостройки разворачивается на улице Красный путь и находится на этапе завершения. О продаже квартир говорить еще рано. Судя по информации от застройщика (компании «АВК»), жилье 1 этапа будет сдано только в 2023 году.
Жилой комплекс состоит из двух крупных кирпично-монолитных построек (1 и 2 этапа). Первый этап — это жилье бизнес-класса. Многоквартирный дом в восемь этажей, с 2 подъездами и 48 квартирами. Квартиры представлены 1 комнатные (площадь 42 кв. м), 2 комнатные (77 и 78 кв. м) и 3 комнатные (103 и 104 кв. м).
Проект второго этапа только реализуется. Он состоит из одноподъездного корпуса в 16 этажей. Здесь будет расположено 135 квартир комфорткласса, их площадь — от 39 до 68 кв. м.
Жилье в новостройке в Советском районе будет сдаваться с учетом свободной планировки. Общее имущество собственников состоит из лифтов, холлов, отделанных керамогранитом, а также подземной парковки на 99 автомобилей.
В целом ЖК расположен в тихой зеленой зоне, в существенном удалении от промышленных зон. На территории комплекса предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, велосипедные и тротуарные дорожки, парковочная зона и многое другое. В непосредственной близости находятся школы и детские сады, культурные учреждения, парки.
Приобрести однокомнатную квартиру в ЖК «Экопарк» в Советском районе можно за 6 млн, двухкомнатную — за 7,4 млн, трехкомнатную — за 9,6 млн рублей.
Застройщиком выступает «МТС-недвижимость». Комплекс новостройки состоит из двух 17-этажных домов. Всего здесь готовится к сдаче 180 квартир площадью от 65 до 114 кв. м. Планировка квартир свободная, отделка не предусмотрена. Будущие жильцы сами смогут решить, какую квартиру спланировать — однокомнатную, двухкомнатную или студию.
Согласно информации сайта cian.ru, сдача объекта планируется на 2023–2024 годы. В описании инфраструктуры присутствует подземный паркинг, детские площадки. На первом этаже планируется разместить магазины, кафе, аптеки и другие объекты. Проектируя ЖК, создатели придерживались концепции «двор без машин», поэтому проездная часть расположена ниже уровня придомовой территории.
Семьи с детьми особенно ценят близость к ЖК различных учебных заведений. Так, рядышком располагаются Современная гуманитарная академия, многопрофильный колледж, школы и детские сады. Также рядом продуктовые магазины, аптеки и банки, торговые центры, учреждения культуры.
Четвертый корпус жилого комплекса сдан в 2020 году. Третий — планируется завершить в 2024 году. Жилье в данном ЖК в Советском районе представлено в сегменте экономкласса. Дома — типовые, из монолитного кирпича. Застройщиком выступает ЖБИ № 7.
Девятиэтажные корпуса имеют от 2 до 3 подъездов. Проект предусматривает двух- и однокомнатные квартиры площадью от 39 до 60 квадратных метров. Планировка — свободная, то есть будущие жильцы могут спроектировать пространство по своему усмотрению, равно как и оформить его дизайн (квартиры сдаются в черновой отделке).
Вокруг новостройки возводится инфраструктура, в которую включена зеленая зона, игровое пространство для детей, место для прогулок, скамейки, беседки. Район обжитой, в радиусе полукилометра расположено несколько школ и детских садов.
Купить однокомнатное жилье можно за 2,8 млн, двухкомнатное — за 4 млн рублей.
Жилой комплекс в Советском районе назван в честь улицы, на которой он располагается. На сегодняшний день возводится 18-этажный корпус, в котором будут располагаться 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры.
Особенность данной новостройки — это простор и хороший метраж. Так, минимальная площадь однокомнатной квартиры — 44 квадратных метра, двухкомнатной — 61 кв. м, трехкомнатной — 97 кв. м, четырехкомнатной — 114 кв. м.
Застройщиком выступает ООО «ДСК-3». В проектировке есть особенности. Так, к примеру, дом из монолитного кирпича имеет одну теплую стену, за счет чего планируется снизить затраты на отопление.
Новостройка располагается в обжитом районе Сибзавод — Водники, который богат своей инфраструктурой: магазины, поликлиники, школы, детсады, социальные учреждения. Недалеко находится набережная Тухачевского, зона отдыха «Зеленый остров», удобная транспортная развязка.
Средние цены на квартиры в ЖК «4-я Северная» — от 6 до 16 миллионов рублей.
На улице Пригородной в городке Нефтяников вырос целый микрорайон из новостроек под названием «На Андрианова». Первые дома в микрорайоне застройщик — компания «Магнат С» — начал сдавать еще в 2013–2014 годах. Корпуса состоят из 9 и 16 этажей. В наличии имеются однокомнатные (площадью от 35 квадратных метров), двухкомнатные (от 51 квадратного метра) и трехкомнатные (от 70 квадратных метров) квартиры черновой отделки под свободную планировку.
Микрорайон строится с учетом всех современных удобств. В оснащении квартир используются новейшие инженерные системы, повсюду проложены коммуникации, датчики на случай возгорания, системы видеонаблюдения и многое другое. Придомовая территория всех новостроек на улице Пригородной продумана с учетом потребностей жильцов. Здесь предусмотрены и площадки для детей, и скамейки для пожилых людей. Также имеется парковочная зона для автовладельцев. На цокольных этажах многоэтажек предусмотрены объекты торговли, быта и сферы услуг — аптеки, магазины, салоны красоты, пункты выдачи и многое другое.
Городок Нефтяников в Советском округе Омска может похвастаться обжитой инфраструктурой. Недалеко от микрорайона находятся 17 супермаркетов, 5 школ, 6 детсадов, 7 торговых центров.
Однокомнатные квартиры реализуются по стоимости от 2 миллионов рублей, двухкомнатные — от 3,7 миллиона, трехкомнатные — от 4,6 миллиона.
А на улице 2-я Поселковая в Советском округе города среди хрущевок-пятиэтажек возвышается 18-этажный корпус новостройки, которая сдана в эксплуатацию в 2018 году застройщиком ООО «Архимед». Это монолитно-каркасный дом с эффективной теплой стеной, что очень актуально в сибирском регионе, таким образом, сохраняя тепло изнутри помещения, можно экономить на отоплении, что благотворно скажется и на коммунальных счетах будущих владельцев недвижимости.
В комплексе расположены 160 квартир площадью от 38 до 61 квадратного метра, то есть 1 комнатных и 2 комнатных. Квартиры при продаже предусматривали как черновую отделку, так и ремонт под ключ.
Новостройка расположена в так называемом городке Нефтяников, где уже долгие годы существует развитая жилая инфраструктура. В непосредственной близости находятся магазины, объекты быта, школы, поликлиники и детские сады, а также учреждения культуры и пр.
Средняя цена квартиры в новостройке в данном ЖК в Советском районе — 2,5 миллиона рублей.
Во всех новостройках Советского округа города Омска квартиру можно приобретать в ипотеку, в том числе и по льготным программам. В 2022 году действует ряд предложений, привлекательных для будущих покупателей.
Прежде всего, в Омске, как и в других городах России, действует федеральная программа льготной ипотеки, которая стартовала в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Условием данного вида кредитования стала покупка квартир в строящемся жилье под 6,5%. За эти два года ставка по данному виду ипотеки несколько раз повышалась, но сегодня (с июня 2022 года) она составляет 7% годовых. Напомним, в этом случае сумма заемных средств для омичей, приобретающих квартиру, не должна превышать 3 миллионов рублей.
Также омичи могут приобрести квартиру в новостройках в рамках программы «Семейной ипотеки» под 6% годовых. Ее условием является рождение ребенка в семье в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также на «Семейную ипотеку» могут претендовать семьи, в которых растет ребенок с инвалидностью.
Кроме того, правительство Омской области также выделяет субсидии из бюджета определенным слоям населения для того, чтобы уменьшить для них ставку по ипотеке. К лицам-льготникам относятся участники боевых действий, медики, молодые семьи, инвалиды и пр. Так, к примеру, когда ставка по льготному ипотечному предложению на новостройки выросла после глобальных санкций в феврале–марте этого года до 12%, омское правительство при помощи собственных средств снизило этот показатель до 8,3%.