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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Летать станет дешевле. В Госдуме требуют субсидировать авиаперевозки в Омск

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
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Субсидии помогут снизить стоимость авиабилетов.

В Госдуме обсуждается вопрос субсидирования авиаперевозок по Сибири, сообщает издание РБК.  Первый зaмпред комитетa по трaнспорту и рaзвитию трaнспортной инфрaструктуры Госдумы Пaвел Федяев заявил, что транспортная доступность, прежде всего сеть авиарейсов — значительная составляющая развития региона.

Власти Омской области в 2023 году рассчитывают на 70% увеличить объем субсидирования межрегиональных пассажирских авиаперевозок до более 375 млн руб., сообщил в декабре первый замглавы регионального Минтранса Дмитрий Пестряков. Всего по стране на программу субсидирования региональных перелетов в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд руб. По некоторым маршрутам регионы предоставляют дополнительные субсидии. В результате стоимость субсидируемого билета порой в два раза ниже по сравнению с обычным.

Одно из следствий развития системы региональных перевозок — рост пассажиропотока аэропортов в Сибири. Омск в 2022 году побил рекорд по количеству пассажиров авиарейсов. Летать стали больше на 5%, в том числе в связи с введением новых субсидированных направлений.

Пассажиропоток омского аэропорта растет рекордными темпами
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Авиаперелеты#Авиарейсы#Госдума#Субсидии
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