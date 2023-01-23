Летать станет дешевле. В Госдуме требуют субсидировать авиаперевозки в Омск

Власти Омской области в 2023 году рассчитывают на 70% увеличить объем субсидирования межрегиональных пассажирских авиаперевозок до более 375 млн руб., сообщил в декабре первый замглавы регионального Минтранса Дмитрий Пестряков. Всего по стране на программу субсидирования региональных перелетов в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд руб. По некоторым маршрутам регионы предоставляют дополнительные субсидии. В результате стоимость субсидируемого билета порой в два раза ниже по сравнению с обычным.



Одно из следствий развития системы региональных перевозок — рост пассажиропотока аэропортов в Сибири. Омск в 2022 году побил рекорд по количеству пассажиров авиарейсов. Летать стали больше на 5%, в том числе в связи с введением новых субсидированных направлений.