Одна из самых известных новостроек Октябрьского района Омска — жилой комплекс, расположенный по адресу улица Масленникова, д. 39. Он достроен в 2020 году, девелопер проекта — омская строительная компания «Основа Холдинг». В числе других районов, где реализованы новостройки компании, — Ленинский, в этих ЖК тоже есть доступные предложения по разным ценам.
В структуру этой новостройки в Октябрьском районе входит один четырехэтажный корпус монолитно-кирпичного типа. В ЖК запроектированы квартиры со следующими характеристиками:
Застройщик при продаже квартир передавал их собственникам с выполненной черновой отделкой и со свободным вариантом планировки. Такие планировочные решения позволяют владельцам жилья в новостройке реализовать различные идеи по обустройству 2 комнатных и 3 комнатных лотов, в том числе объединять несколько квартир, расположенных на одной площадке. Студии в этой новостройке в Октябрьском районе не запроектированы.
В каждой квартире жилого комплекса есть балконы — они идут по всей длине площади. На каждом этаже ЖК — от двух до трех квартир. Горячее, холодное водоснабжение — системы, которые подведены к каждому жилому помещению дома в Октябрьском районе, равно как и электропроводка — она подведена к щитку распределения. В общих коридорах застройщик установил приборы учета энергии. Трубы в квартирах новостройки вмонтированы в стяжку. В этой новостройке в Октябрьском районе можно купить квартиру как с ремонтом (вторичная жилая недвижимость), так и без ремонта.
В подземной части новостройки в Октябрьском районе есть парковка для автомобилей — она рассчитана более чем на 50 машино-мест.
Жилой комплекс на улице Масленникова, 39 находится в районе с развитой и сложившейся инфраструктурой, в окружении магазинов, офисных зданий. Пешком от новостройки можно дойти до расположенного на территории Октябрьского района парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, есть удобные выезды на улицу Богдана Хмельницкого, проспект Карла Маркса, другие магистрали. В пешей доступности от новостройки — несколько школ, детских садов, есть поликлиники, супермаркеты.
«Ангара» — новый жилой комплекс экономкласса, расположенный в Октябрьском районе Омска, на 4-й Транспортной улице. В структуру новостройки входят два корпуса высотой по 17 этажей. Дома построены из качественного кирпича по проекту 1.020-1/87ж — эта серия хорошо известна местным жителям. Девелопер новостройки в Октябрьском районе — омская ГК «Стройбетон».
На каждом из 17 этажей корпусов расположено по восемь квартир. Площадь лотов в новостройке в Октябрьском районе варьируется, планировка — от одной до трех комнат. В каждой квартире есть балкон, в некоторых квартирах — по два балкона. В подъездах новостройки установлены современные лифты.
Жилой комплекс «Ангара» достроен в 2021 году. Застройщик передавал владельцам однокомнатные, двухкомнатные квартиры с выполненным ремонтом — этот формат называется «под ключ». При покупке такой квартиры собственникам не нужно тратить время, силы и средства на дополнительное обустройство недвижимости и ее подготовку к проживанию. В квартирах новостройки в Октябрьском районе установлены потолки натяжного типа, качественное сантехническое оборудование, плиты электрического типа, а также счетчики холодной, горячей воды, тепла. На окнах — высокотехнологичные стеклопакеты из нескольких камер, обеспечивающие хорошую шумоизоляцию и теплоизоляцию.
Территория новостройки «Ангара» в Октябрьском районе огорожена, на ней установлены спортивная, игровая площадки. Также есть открытый паркинг, мест на котором достаточно для автотранспорта жильцов дома и его гостей.
В непосредственной близости от новостройки «Ангара» в Октябрьском районе находится театр, несколько дошкольных учреждений и школ, поликлиники для взрослых и детей, продуктовые магазины, а также ТРК. Пешком от новостройки можно дойти до самого известного в Омске парка 30-летия ВЛКСМ. Благодаря хорошей транспортной доступности до центра города можно добраться очень быстро — буквально за десять минут.
Жилой комплекс экономкласса на улице Куйбышева, 113/1 в Октябрьском районе Омска построен в 2019 году. Девелопер проекта — омская компания «Норматив-инвест». Это 14-этажный кирпичный дом, возведенный по индивидуальному проекту, полностью оснащенный современными инженерными, техническими, коммунальными системами.
В новостройке запроектированы квартиры разной площади и планировки, застройщик передавал их владельцам в состоянии под чистовую отделку. В настоящее время предложения в жилом комплексе на Куйбышева, 113/1 есть в продаже и на вторичном рынке — студии и полногабаритные лоты, однокомнатные и двухкомнатные, с выполненным ремонтом, в готовом для проживания виде.
Новостройка находится в пешей доступности от парка 30-летия ВЛКСМ, набережной Иртыша, в окружении объектов развитой инфраструктуры этого городского округа — это детские сады, школы, поликлиники, магазины.
На улице Кирова в Октябрьском округе Омска застройщик «ИСК ДомСтройОмск» реализует новый проект — жилой комплекс класса эконом. Его сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год.
ЖК строится на пересечении двух улиц — 1-й Железнодорожной и Кирова. В структуру новостройки входят два монолитно-кирпичных корпуса, которые представлены в форме буквы «Г», высота каждого из них — 16 этажей. Квартиры в новостройке будут передаваться собственникам с выполненной чистовой отделкой. Такую недвижимость можно купить и начать сразу косметический ремонт, без необходимости тратить время на черновую отделку.
После завершения строительства территория рядом с ЖК будет огорожена и благоустроена — планируется установить малые архитектурные формы, обустроить парковку для автомобилей, а также установить игровые и спортивные площадки. Безопасность на территории новостройки будет обеспечиваться за счет современных систем видеонаблюдения.
Жилой комплекс расположен в новом и активно развивающемся округе Омска, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, в удобной транспортной доступности от центра города.
В новостройках Октябрьского района Омска в 2022 году можно приобрести квартиру в ипотеку с господдержкой. Соответствующими льготными условиями и сниженной ставкой по кредиту могут воспользоваться граждане, попадающие под действие программы «Молодая семья»:
По программе «Молодая семья» банки в Омске предоставляют ипотечные кредиты на покупку жилья ценой до 6 млн рублей. Ставка составит 6,5%.
Условия льготной программы (с господдержкой) не распространяются на вторичные объекты жилой недвижимости в 2022 году.