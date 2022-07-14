В каждой квартире жилого комплекса есть балконы — они идут по всей длине площади. На каждом этаже ЖК — от двух до трех квартир. Горячее, холодное водоснабжение — системы, которые подведены к каждому жилому помещению дома в Октябрьском районе, равно как и электропроводка — она подведена к щитку распределения. В общих коридорах застройщик установил приборы учета энергии. Трубы в квартирах новостройки вмонтированы в стяжку. В этой новостройке в Октябрьском районе можно купить квартиру как с ремонтом (вторичная жилая недвижимость), так и без ремонта.